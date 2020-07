PKN ORLEN przyspiesza obsługę klientów na stacjach paliw w całej Polsce

– Wakacje to czas podróży, a co za tym idzie zwiększonego popytu na paliwa. W tym roku jeszcze chętniej wybieramy Polskę, podróżując po kraju najczęściej samochodem. Stacje ORLEN to zawsze dobry przystanek w drodze na urlop. Wiemy, że w drodze na wymarzony odpoczynek liczy się każda minuta. Dlatego wdrożyliśmy kompleksowy pakiet usług, które znacząco usprawniają obsługę i zwiększają komfort klientów. Większość z tych rozwiązań to nasza standardowa praktyka. W ten sposób odpowiadamy na oczekiwania klientów, łącząc szybkość i wysoką jakość obsługi – mówi Wojciech Muszyński, Dyrektor Wykonawczy PKN ORLEN ds. Sprzedaży Detalicznej.

Na 141 stacjach paliw ORLEN w całej Polsce o sprawne tankowanie dbają Mobilni Kasjerzy. To pracownicy stacji, wyposażeni w tablet z mobilną aplikacją kasową, drukarkę fiskalną oraz terminal płatniczy POS, które umożliwiają przyjęcie płatności za paliwo bezpośrednio na podjeździe, po zatankowaniu. U Mobilnego Kasjera można kupić dowolny produkt z całej oferty stacji, a za wszystko zapłacić w dogodnej dla siebie formie bezpośrednio przy dystrybutorze.

Na wybranych stacjach ORLEN, znajdujących się na trasach popularnych wakacyjnych kierunków, obsługa prowadzona jest przez dwóch Mobilnych Kasjerów. Jeden z nich usprawnia tankowanie wyłącznie przy dystrybutorach oznaczonych jako „Szybki Pas”. Umożliwiają one zapłatę tylko za paliwo, a tym samym szybkie zwolnienie dystrybutora kolejnemu kierowcy. Usługa Mobilnego Kasjera już wkrótce dostępna będzie na blisko 400 stacjach koncernu.

Kierowcy odwiedzający stacje ORLEN mogą korzystać także z aplikacji VITAY z usługą ORLEN Pay. Pozwala ona zapłacić za tankowanie od razu po odłożeniu nalewaka. Zaletą takiej płatności jest samoobsługa, szybkość, otrzymywanie faktury na podane przy rejestracji konto e-mail oraz naliczenie punktów VITAY. ORLEN Pay umożliwia nie tylko zakup paliwa, ale także innych produktów dostępnych na podjeździe, m.in. płynu do dezynfekcji rąk czy płynu do szyb, a na wybranych stacjach również programów myjni. Zakupy można realizować ze zniżką wynikającą z Karty Dużej Rodziny lub karty rabatowej BiznesTank.

Sprawne tankowanie na stacjach ORLEN odbywa się także dzięki kolejkowaniu nalewu. Kierowcy, którzy zatankują samochód, a za paliwo zamierzają zapłacić w kasie lub aplikacją ORLEN PAY, mogą od razu przeparkować auto na wolne miejsce parkingowe, zwalniając dystrybutor innemu klientowi. To możliwie, ponieważ na stacjach ORLEN licznik przy dystrybutorze nie blokuje się na czas płatności, co pozwala kolejnemu kierowcy natychmiast skorzystać z tego samego stanowiska.

Kolejnym udogodnieniem jest możliwość obustronnego tankowania. Na stacjach ORLEN węże przy dystrybutorach zostały dostosowane do tankowania w przypadku, gdy wlew znajduje się po drugiej stronie samochodu. To sprawia, że kierowca nie musi czekać w kolejce do dystrybutora, podczas gdy inne stanowiska są wolne. Specjalne oznakowania i plakaty informujące o takim ułatwieniu znalazły się na 844 stacjach koncernu.

PKN ORLEN stworzył także Mobilne Kasy przy drzwiach wejściowych do budynków stacji. To tzw. kasy ekspresowe do obsługi klientów zaopatrujących się w paliwo i robiących tylko drobne zakupy w sklepie. Umiejscowienie kas skraca drogę do strefy kasowej. Z tej usługi można skorzystać na blisko 300 stacjach ORLEN.