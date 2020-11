PKN ORLEN przejmuje kontrolę nad RUCH

PKN ORLEN przejmuje kontrolę nad RUCH i obejmuje 65 proc. akcji spółki. Jest to efekt decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RUCHu o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, co wiąże się z emisją nowych akcji. To ważny krok do dalszego intensywnego rozwoju obszaru detalicznego Koncernu opartego o lokalizacje poza stacjami paliw i kompleksowe usługi dla klientów, w tym kurierskie. Pozostałymi akcjonariuszami będą PZU i PZU Życie oraz Alior Bank.