PKN ORLEN po raz siódmy z rzędu otrzymał Złoty Listek CSR Polityki

Listki CSR Polityki to ranking działających w Polsce firm najbardziej zaangażowanych społecznie, które przygotowywane jest we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmą Deloitte. Przegląd dotyczy konkretnych działań związanym z obszarami, takimi jak ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne.

– Konsekwentnie realizujemy idee społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Otrzymana po raz siódmy najwyższa nagroda, jaką jest Złoty Listek CSR, to najlepsze tego potwierdzenie. Mamy świadomość, że jako firma nie działamy w próżni. Jesteśmy częścią społeczeństwa i właśnie dlatego budujemy nasze relacje i model współpracy w oparciu o najwyższą wartość – ludzi. Dążymy do tego, by jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy, pracodawcy czy dobrego sąsiada – powiedział Armen Artwich, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Korporacyjnych.

W tegorocznej edycji zestawienia zanotowano rekordową liczbę zgłoszeń i nagrodzonych firm. Otrzymano aż 124 kompletne ankiety (o 28 więcej niż w ub.r.). Spośród wszystkich zgłoszeń wyróżniono aż 92 firmy (o 24 więcej podmiotów niż rok wcześniej). Połowa z nich otrzymała Biały Listek CSR Polityki, 24 – Srebrny Listek Polityki, a 15 – Złoty Listek CSR Polityki.

PKN ORLEN otrzymał także wyróżnienie specjalne – Diamentowy Listek CSR za zdobycie 7 Złotych Listków CSR w dotychczasowych 10 edycjach.

W 10. edycji Listków CSR Polityki również spółki Grupy Kapitałowej ORLEN zostały nagrodzone. Anwil i Energa otrzymały Srebrny Listek CSR. Energa została wyróżniona też za dobrą praktykę – Wsparcie infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS).