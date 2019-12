PKN Orlen o przejęciu spółki Energa – dywersyfikacja źródeł przychodów i silny koncern multienergetyczny

vdu

„Ogłosiliśmy wezwanie na 100 proc. akcji @EnergaSA. To kontynuacja strategii rozwoju segmentu energetyki #ORLEN, który już dziś generuje ok. 15% zysku EBITDA koncernu. Transakcja pozwoli na dywersyfikację źródeł przychodów i budowę silnego koncernu multienergetycznego” – oznajmił w czwartek na Twitterze PKN Orlen.

PKN Orlen ogłosił w czwartek wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę Energa z siedzibą w Gdańsku, tj. 414.067.114 akcji o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Jak podał koncern, cena akcji w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną akcję.

PKN Orlen zaznaczył, iż w przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu, rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi 31 stycznia 2020 r., a zakończenie przyjmowania zapisów 9 kwietnia 2020 r.

Jak ujawnił PKN Orlen, proces decyzyjny ukierunkowany na przejęcie kontroli kapitałowej nad spółką Energa rozpoczął już 20 listopada i tego dnia złożył do Komisji Europejskiej wersję roboczą wniosku o zgłoszenie koncentracji. Koncern podał jednocześnie, iż jego zarząd wyraził zgodę na nabycie akcji Energa 4 grudnia – w trybie ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych, a rada nadzorcza koncernu podjęła identyczną decyzję w czwartek, 5 grudnia.

Ostatnio prezes PKN Orlen Daniel Obajtek informował, że Grupa Orlen jest czwartym co do wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, który w tym roku prognozuje produkcję w tym segmencie na poziomie ok. 8 TWh – podał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. „Konsekwentnie rozwijamy nasz segment energetyki. W 2018 r. odpowiadał on za 7 proc. zysku EBITDA Grupy @PKN_ORLEN, po 3 kw. 2019 r. udział ten wzrósł do 15 proc. Jesteśmy już 4. co do wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, w tym roku prognozujemy produkcję na poziomie ok. 8 TWh” – napisał we wtorek na Twitterze prezes PKN Orlen.

PKN Orlen informował wcześniej, iż w ramach Grupy Orlen działają bloki energetyczne w Polsce – w Płocku, Włocławku, Jedliczu i Trzebini, a także w Czechach w ramach Unipetrolu – w Litvinovie, Spolanie, Kolinie i Pardubicach oraz na Litwie – w Orlen Lietuva w Możejkach. W połowie 2018 r. koncern podawał, iż oznacza to, że dysponuje on łącznymi mocami na poziomie 1,8 GWe i 6,1 GWt.

W tym czasie w głównym zakładzie produkcyjnym PKN Orlen w Płocku (Mazowieckie) przekazano do komercyjnej eksploatacji największy niskoemisyjny kompleks energetyczny w Polsce – blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej 600 MWe i cieplnej 520 MWt. Inwestycję tę, trwającą od 2015 r., zrealizowało konsorcjum Siemens. Jej koszt wyniósł ok. 1,7 mld zł.

Oddając nowy blok energetyczny, PKN Orlen podkreślał, że zdecydowanie umacnia on pozycję koncernu na rynku energii elektrycznej, ale również jest korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.