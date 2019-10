PKN ORLEN nowym partnerem Ekstraklasy

vdu

Logotyp ORLEN pojawi się między innymi na grafikach podczas transmisji wszystkich meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy, a także na nośnikach umieszczonych za bramkami na stadionach. Ponadto, Koncern obejmie wsparciem logistycznym Spółkę Ekstraklasa Live Park, która zajmuje się produkcją telewizyjną wszystkich 296 meczów w sezonie oraz dostarczaniem sygnału telewizyjnego do nadawców, w tym do Canal+ i TVP, oraz do platformy Ekstraklasa.TV, dzięki której kibice mogą oglądać mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy poza granicami Polski.

Sponsoring sportowy stanowi kluczowy element komunikacji marketingowej marki ORLEN. Piłkarska Ekstraklasa to ponad milion widzów zgromadzonych co tydzień przed telewizorami i kolejne miliony kibiców śledzących z uwagą wyniki tych rozgrywek. Jesteśmy przekonani, że tak jak w przypadku innych sportów, takich jak lekkoatletyka, siatkówka, czy sporty motorowe z Formułą 1 na czele, nasze zaangażowanie w piłkę nożną przyniesie nam wymierne korzyści biznesowe i pozwoli umocnić postrzeganie marki – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Witamy kolejną potężną polską firmę wśród Oficjalnych Partnerów Ekstraklasy. Piłka nożna i rozgrywki klubowe są doskonałym obszarem do wzmacniania swojej marki i budowania silnych więzi z klientami dzięki emocjom towarzyszącym rozgrywkom sportowym. W ramach współpracy nie będziemy skupiać się wyłącznie na świadczeniach promocyjnych, ale chcemy tworzyć dla Orlenu szereg możliwości, by zbliżyć tę markę do kibiców i budować ich zaangażowanie wokół ważnych dla naszego partnera obszarów. Zamierzamy także wspólnie z zespołem Orlenu wykorzystywać możliwości marketingowe istniejące po obu stronach, tak by prowadzić działania nastawione na wzajemny rozwój biznesu – komentuje Marcin Animucki, Prezes Zarządu Ekstraklasy S.A.

PKN ORLEN jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, prowadzącą działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych, sprzedawanych na 6 kontynentach w ponad 100 krajach. PKN ORLEN jest liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, a zarazem największym przemysłowym producentem energii elektrycznej, dysponuje również własnymi zasobami ropy i gazu.

źróło: orlen.pl