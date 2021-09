PKN ORLEN inwestuje w pierwszą w Polsce lokomotywę na wodór

– Zgodnie z naszą strategią, inwestujemy w nowoczesne i czyste technologie, które przynoszą nam konkretne korzyści biznesowe, jednocześnie przyczyniając się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Taką technologią jest wodór, którego potencjał chcemy w pełni wykorzystać także w transporcie kolejowym. Każdego roku nasza spółka ORLEN Koltrans, którą sukcesywnie unowocześniamy, zwiększa udziały w rynku. Nabycie pierwszej w Polsce takiej lokomotywy to krok w kierunku wykorzystania na dużą skalę zeroemisyjnego paliwa wodorowego w transporcie kolejowym – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Lokomotywa wodorowa, którą zamierza nabyć PKN ORLEN to prototyp, którego produkcja właśnie się zakończyła. Pojazd powstał na bazie lokomotywy manewrowej SM42, która po modernizacji zyskała nie tylko innowacyjny napęd, ale również nowoczesny wygląd. Minimalistyczna stylistyka bryły pojazdu nawiązuje do aktualnych trendów. Jej udźwig to ok. 3200 ton, a dobowe zapotrzebowanie na wodór wynosi ok. 170 kg. Lokomotywa jest wyposażona w dwa symetryczne punkty tankowania, co pozwoli na szybsze zapełnianie zbiorników. Jedno tankowanie pozwala na dobową pracę manewrową. Lokomotywa została również wyposażona w system jazdy autonomicznej, umożliwiający maszyniście jednoosobowe sterowanie radiowe pojazdem w czasie ustawiania składów oraz antykolizyjny system rozpoznawania przeszkód. PKN ORLEN pracuje ponadto nad układem tankowania wodoru do tej lokomotywy.



Zakup nowoczesnej lokomotywy to już kolejne działanie PKN ORLEN w kierunku rozwoju paliw alternatywnych. W ubiegłym i na początku tego roku koncern podpisał listy intencyjne o współpracy z samorządami i miejskimi spółkami, w tym z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Krakowskim Holdingiem Komunalnym i MPK w Krakowie, Gminą Miastem Płock, Gminą Miastem Włocławek, MPK w Poznaniu, MPK w Łodzi i MPK W Olsztynie, będącymi potencjalnymi odbiorcami wodoru.



Koncern rozwija także program inwestycyjny Hydrogen Eagle, który zakłada budowę hubów wodorowych w Polsce, Czechach i na Słowacji dla transportu zasilanego odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. Hydrogen Eagle pomyślnie przeszedł etap weryfikacji przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w konkursie na projekty z obszaru technologii i systemów wodorowych w ramach mechanizmu IPCEI i obecnie znajduje się na etapie notyfikacji pomocy publicznej przez Komisję Europejską.