PKN ORLEN i PGNiG: list intencyjny w sprawie wspólnych inwestycji

– Chcemy maksymalnie wykorzystać potencjały naszych spółek, aby osiągać wymierne korzyści biznesowe. Współpracując możemy efektywniej realizować inwestycje wpisujące się w proces transformacji energetycznej. List intencyjny z PGNiG to kolejny krok PKN ORLEN przybliżający nas do budowy elektrowni Ostrołęka w technologii gazowej, a także do zintensyfikowania działań na rzecz powstania sieci biogazowni. To dobry przykład kooperacji polskich spółek ukierunkowany na rozwój ich działalności i wzmacnianie polskiej gospodarki w zgodzie z europejską polityką energetyczną – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Zgodnie z podpisanym listem, w ramach analizy, strony ustalą najważniejsze zasady potencjalnej współpracy, w tym dotyczące jej warunków prawnych, technicznych i finansowych. Strony zakładają, że w przypadku pozytywnego wyniku analiz, wiążące projekty umów dotyczących współpracy zostaną opracowane do 30 października 2020 roku.

– Możliwe zaangażowanie PGNiG w budowę bloku gazowo-parowego w Elektrowni Ostrołęka postrzegamy jako szansę na budowę wartości spółki i wzmocnienie jej pozycji na rynku gazu ziemnego oraz w segmencie wytwarzania energii – podkreśla Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Połączenie kompetencji i zasobów PGNiG i PKN ORLEN może też przyczynić się do zdynamizowania krajowego rynku biogazu i efektywnej transformacji polskiej energetyki w oparciu o alternatywne paliwa gazowe.

Zawarty w liście intencyjnym zakres wspólnych projektów obejmuje budowę elektrowni gazowej w Ostrołęce o mocy ok. 750 MW do końca 2024 roku. Zaangażowanie PGNiG i PKN ORLEN w tę inwestycję miałoby charakter wspólnego przedsięwzięcia (joint venture).

Projekt rozwoju biogazowni obejmuje prowadzenie analiz i prac rozwojowych, w tym akwizycje i rozbudowę testowych biogazowni oraz uruchomienie pilotażowej produkcji. Budowa bazy technologicznej, naukowej, prawnej i ekonomicznej ma pozwolić na stworzenie do końca 2025 roku ogólnopolskiej sieci biogazowni.

Projekt wpisuje się w prowadzone przez Grupę ORLEN analizy dotyczące możliwości produkcji biogazu, co jest zgodne ze strategicznym kierunkiem rozwoju nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania. Spółka ORLEN Południe w lipcu br. podpisała list intencyjny ze spółką H.CEGIELSKI-POZNAŃ, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu dotyczący możliwości budowy 20 biogazowni rolniczych. Zostałyby one oparte o innowacyjną polską technologię, która umożliwi zagospodarowanie substratów z gospodarstw rolnych i ich przetworzenie na energię elektryczną oraz biometan. Realizacja projektu będzie oznaczała dla spółki ORLEN Południe utworzenie nowej linii biznesowej i wzbogacenie jej portfolio o kolejny bioprodukt. Współpraca z PGNiG w obszarze biogazu oznaczałaby stworzenie kompleksowej bazy, która gwarantowałaby efektywny rozwój tego typu projektów.