PKN Orlen chce wydobywać jeszcze więcej gazu

Podczas 26. Konferencji Gazterm, która odbyła się w Międzyzdrojach, większość dyskusji poświęcona była strategiom i metodom ciągłego zwiększania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Panel pt. „Znaczenie wydobycia własnego i rozwoju infrastruktury dla gazu w kontekście wyzwań dla bezpieczeństwa i transformacji energetycznej”, przyniósł konkretne informacje i rozwiązania w tej materii.

„Wydobycie własne, szczególnie krajowe, to najlepsze rozwiązanie. Wzmacnia nasz rynek energetyczny, jest najbezpieczniejsze i optymalne pod względem kosztów. Dlatego Grupa Orlen stawia na zwiększanie pozyskiwania gazu w Polsce” – przyznał Robert Perkowski, członek zarządu PKN ORLEN SA ds. wydobycia.

PKN Orlen zamierza osiągnąć roczne wydobycie krajowe gazu do 4 mld m3 i utrzymać ten poziom w dłuższym okresie. Ogółem, łącznie z wydobyciem paliwa w Norwegii i na innych rynkach, w perspektywie roku 2030, ilość pozyskiwanego surowca osiągnie poziom nawet 12 mld m3 rocznie.

„Rok 2022 był rekordowy, jeśli chodzi o wydobycie gazu. W Norwegii pozyskaliśmy ponad 3 mld m3, a prawie 4 mld m3 w kraju. W porównaniu do 2021 roku, na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, podwoiliśmy nasze zdolności w zakresie wydobycia gazu. Podobnie było w 2021 w odniesieniu do 2020 roku. W ciągu dwóch lat nasze wydobycie w Norwegii wzrosło ponad sześciokrotnie, z ok. 0,5 mld m3 do ponad 3 mld m3 gazu ziemnego” – oświadczył prezes Perkowski.

Jednocześnie wydobywcze spółki z Grupy Orlen przekazały polskim samorządom ok. 140 mln zł z tytułu samych opłat za możliwość wydobywania cennego surowca.

„Nie jesteśmy krajem szczególnie bogatym w złoża paliw kopalnych. Nasi inżynierowie nauczyli się doskonale wykorzystywać nawet najmniejsze zasoby i osiągać rentowność z ich eksploatacji” – dodał członek zarządu PKN ORLEN SA ds. wydobycia.

Uczestnicy panelu w Międzyzdrojach przypomnieli o pozytywnych zmianach regulacyjnych, sprzyjających wszystkim odbiorcom „niebieskiego paliwa”— zarówno klientom biznesowym, jak i indywidualnym.

„W sferze regulacyjnej w sprawie gazu wykonano w ubiegłym roku znacznie więcej niż w poprzednich wielu latach. To dobry prognostyk, zwłaszcza w obliczu wciąż trwającego napięcia w globalnym systemie energetycznym” – zauważył Piotr Kuś, dyrektor generalny Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSOG).

Również przedstawiciele sektora finansowego bardzo pozytywnie oceniali potencjał polskiego sektora gazowego.

„Banki patrzą na tę gałąź gospodarki jako doskonale funkcjonującą. Ta branża ma się bardzo dobrze, a w szczególności firmy, które stawiają na własne wydobycie” – powiedział Jerzy Kwieciński, wiceprezes zarządu Banku Pekao SA.

Dywersyfikacja dostaw surowców, rozbudowywana i stabilna sieć gazowa oraz odpowiednio przygotowane magazyny – to również tematy, którymi zajmować się będą firmy i instytucje wspierające branżę gazową. Jednak wydobycie własne jest priorytetem, zwłaszcza dla największego polskiego koncernu.

„Zależy nam na każdym metrze sześciennym gazu, który wydobywamy w Polsce. Dzięki dynamicznie rozwijającym się technologiom efektywnie wykorzystujemy gaz z rozporoszonych źródeł. Wiele naszych rozwiązań jest zauważanych i docenianych na świecie” – powiedział Robert Perkowski.

Przedstawiciele PKN Orlen przyznali, że coraz śmielej wykorzystują sztuczną inteligencję (AI), np. w modelowaniu geologicznym i szacunkowym liczeniu wydatków na poszczególne inwestycje.

„Potrafimy oszacować wydatki, sięgające czasem setek milionów złotych, i jesteśmy w tych wyliczeniach perfekcyjni. Nasze prace zmierzają do maksymalnej efektywności” – oświadczył Robert Perkowski, członek zarządu PKN ORLEN SA ds. wydobycia.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

UWAGA: Za materiał opublikowany przez redakcję PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”.