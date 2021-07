PKN ORLEN analizuje wdrożenie innowacyjnej technologii w płockiej rafinerii

PKN ORLEN w ramach prowadzonych procesów produkcyjnych dąży do zwiększenia efektywności wykorzystania surowców na instalacjach, by uzyskiwać jak najwięcej produktów wysokomarżowych. Jedną z rozważanych przez spółkę możliwości jest wykorzystanie innowacyjnej technologii firmy KBR, która może przyczynić się do generowania wyższej marży na produktach rafineryjnych i petrochemicznych. Na obecnym, analitycznym etapie strategicznego dla rafinerii w Płocku projektu Bottom of the Barrel, PKN ORLEN zakupił licencję i projekt bazowy na wdrożenie tego nowoczesnego rozwiązania.