Pierwszy tankowiec Equinoru do Butyngi już we wrześniu

W poniedziałek, zgodnie z rocznym kontraktem na ponad 6 mln ton surowca, ropa ze złoża Johan Sverdrup będzie od września dostarczana – przez port Mongstad – do rafinerii kontrolowanych przez Orlen w Polsce, na Litwie i w Czechach, pokrywając ok. 15 proc. rocznego zapotrzebowania grupy.

– W naszych rafineriach całkowicie zrezygnowaliśmy z rosyjskiej ropy – to efekt skutecznej dywersyfikacji kierunków dostaw. Kolejny krok to pierwsza długoterminowa umowa z Equinorem, zapewniająca dostęp do wysokiej jakości ropy o bardzo efektywnym profilu wydobycia – oświadczył prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

Z kolei wiceprezes wykonawcza Equinoru Irene Rummelhoff podkreśliła, że długoterminowe partnerstwo energetyczne z Orlenem obejmuje wydobycie ropy i gazu na norweskim szelfie kontynentalnym, 10-letni kontrakt na dostawy gazu do Polski oraz współpracę przy wychwytywaniu i składowaniu CO₂.

Orlen w czerwcu br. ostatecznie zakończył import ropy z Rosji i obecnie przerabia mieszanki z Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej, Morza Północnego, Afryki oraz obu Ameryk. W I półroczu 2025 r. rafinerie przerobiły 9,8 mln ton ropy – o 5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Na Litwie Orlen zarządza rafinerią w Możejkach, terminalem w Butyndze oraz terminalem kolejowym w Mockawie.