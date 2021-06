Pierwszy „ORLEN w ruchu” otwarty w Warszawie

PKN ORLEN stawia na kompleksowość usług, rozwijając, zgodnie ze strategią ORLEN2030, bogatą ofertę pozapaliwową. Inwestuje w nią także poza stacjami paliw uruchamiając nowe formaty sprzedaży detalicznej w największych miastach w Polsce.

– Konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię dynamicznie rozwijając jeden z filarów naszej działalności – segment detaliczny, z którego rocznie uzyskujemy około 3 mld zł zysku operacyjnego. Naszą odpowiedzią na rynkowe trendy związane ze zmianami zachodzącymi w nowoczesnym handlu i ewoluującymi wraz z nimi potrzebami klientów są nowe formaty sprzedaży detalicznej pod marką „ORLEN w ruchu”. Lokalizacja pierwszego punktu nie jest przypadkowa. To właśnie przy ulicy Grójeckiej przez wiele lat funkcjonował salon prasowy RUCH, który mocno wrósł w jej krajobraz. Przejęcie przez PKN ORLEN spółki RUCH pozwoliło uratować to miejsce i przywrócić je mieszkańcom Warszawy w nowoczesnej, atrakcyjniejszej formie – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Nowe formaty „ORLEN w ruchu” to miejsca, w których klienci szybko kupią to, z czego ORLEN słynie, czyli wyśmienitą kawę i hot-dogi oraz wiele innych produktów gastronomicznych znanych ze Stop Cafe, a także m.in. prasę. W najbliższym czasie takie punkty zostaną otwarte również w Katowicach, Bydgoszczy i Wrocławiu.

– „ORLEN w ruchu” to oferta dla tych, którzy większą część dnia spędzają w biegu, poruszając się pieszo lub komunikacją miejską i potrzebują przekąsek wygodnych do zjedzenia, ale nie chcą iść na kompromis w kwestii jakości. Chcą, by to co jedzą, było starannie skomponowane, świeże i zdrowe dlatego w naszych punktach obok dobrej kawy i hot dogów, będą mogli kupić również najwyższej jakości dania gotowe do szybkiego odgrzania po powrocie do domu – mówi Patrycja Klarecka, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Sprzedaży Detalicznej.

Nowe formaty sprzedaży detalicznej będą obejmowały trzy rodzaje obiektów. W formacie A będą to ok. 20-metrowe obiekty, natomiast w formacie B ok. 60-70-metrowe obiekty, takie jak pierwszy udostępniony klientom w Warszawie. Powstaną również autonomiczne kąciki kawowe, w których sprzedaż będzie całkowicie zautomatyzowana. Zostaną one udostępnione w miejscach o szczególnie dużym natężeniu ruchu, m.in. na dworcach, w biurowcach, czy na lotniskach. Otwarcie pierwszego kącika planowane jest w sierpniu.

We wszystkich obiektach „ORLEN w ruchu” będzie działał program lojalnościowy ORLEN VITAY. Już teraz udostępniona klientom będzie także usługa nadawania i odbierania przesyłek, która od września będzie funkcjonowała pod nową marką „ORLEN paczka”, stanowiąc kolejne wzmocnienie segmentu detalicznego PKN ORLEN.