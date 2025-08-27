Państwo może przejąć pełną kontrolę nad „Ignitis grupė“

– „Do koalicyjnej umowy wpisaliśmy, że będziemy szukać możliwości, jak odkupić akcje od prywatnych właścicieli” – powiedziała Ruginienė.

Jak dodała, szczegółowe rozwiązania w tej sprawie nie zostały jeszcze przygotowane.

– „To wciąż nowa kwestia” – zaznaczyła.

Później, już po sprostowaniu, że zapis o wykupie akcji nie znalazł się w poniedziałkowej umowie koalicyjnej, polityk doprecyzowała, że temat może zostać uwzględniony w programie przyszłego rządu. Według niej inicjatywa wyszła od partnerów koalicyjnych – frakcji „Świt nad Niemnem” oraz „chłopów i zielonych”.

Ruginienė, występując we wtorek w Sejmie, podkreśliła także, że potrzebna będzie szersza debata o tym, by „Ignitis grupė“ w całości wróciła pod kontrolę państwa.

– „Musimy podjąć dyskusję, jak przywrócić przedsiębiorstwo w pełnym zakresie w ręce państwa” – mówiła, co zostało przyjęte oklaskami na sali sejmowej.

Kwestia przejrzystości akcjonariuszy

Podczas obrad przewodniczący sejmowej Komisji Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju, Aidas Gedvilas z frakcji „Świt nad Niemnem”, zwrócił się do Ruginienė z pytaniem o jawność akcjonariuszy „Ignitis“.

– „Czy nie sądzi pani, że najwyższy czas ujawnić, kim są akcjonariusze? By społeczeństwo wiedziało, kto współzarządza spółką państwową i jakie może mieć w niej interesy” – pytał parlamentarzysta.

Pomysł pełnej nacjonalizacji energetycznej grupy po raz pierwszy zgłosił „Świt nad Niemnem“ przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi, jednak nie trafił on ani do poprzedniej umowy koalicyjnej, ani do programu rządu.

Ministerstwo Energetyki: nie ma potrzeby delistingowania

Jeszcze w grudniu 2024 r. ówczesny minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas stwierdził, że nie popiera wycofania „Ignitis grupės“ z giełdy. Podkreślał, że państwo posiada wystarczający pakiet kontrolny, aby spółka działała w zgodzie z interesami Litwy.

Obecnie państwo kontroluje 74,99 proc. akcji „Ignitis grupės“, a pozostała część należy do inwestorów instytucjonalnych i detalicznych.