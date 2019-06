Ostrowski: Branża petrochemiczna daje szansę na rozwój ORLEN Lietuva

vdu

Od wielu lat pracuje Pan w Możejkach. Jak się zmienia Orlen Lietuva?

Pracuję tu od ośmiu lat. Przyjeżdżałem jednak już wcześniej. Zajmowałem się kontrolingiem, inwestycjami. Zmiany w Orlen Lietuva zachodzą bardzo szybko. Ma na to wpływ otoczenie, gospodarka, ekonomia na świecie, więc obserwacja jak spółka adoptuje się do tych zmieniających się warunków jest bardzo ciekawa i wiele tutaj przez te wszystkie lata przeszliśmy. Trzeba było zmieniać przystosowywać do różnych warunków, zaczynając od kryzysu ekonomicznego, który był w 2008 roku poprzez lata prosperity do dobrych wyników. To dowiodło, że musimy być elastyczni. Powstawało dużo nowych projektów, dających też nowe produkty, a co za tym idzie nowe wyzwania.

Czy stosunki polsko-litewskie, które są obecnie w fazie renesansu przekładają się na działalność Orlen Lietuva?

Tak. Współpraca jest coraz bardziej efektywna, lepsza. Widać to choćby po wznowionych pracach nad odbudową torów do Renge, które postępują zgodnie z planem.

Artur Ostrowski/ Fot. Joanna Bożerodska

Niedawno został uruchomiony nowy system do produkcji propylenu. Jak nowy projekt wpłynie na rozwój firmy?

Ta instalacja, której zadaniem jest produkcja frakcji propylenowej, jest dodatkową odnogą dla branży petrochemicznej. Do tej pory Orlen Lietuva bazował głównie na branży rafineryjnej. Produkcji produktów pod kątem paliw typowo dla rafinerii. Natomiast jeśli chodzi o petrochemię jest to nowa branża, która daje szansę na rozwój, na pozyskanie nowych klientów, przychodów oraz rozwój firmy pod kątem produkcji w branży petrochemicznej. Są to różnego rodzaju produkty użytku codziennego, jak wyposażenie samochodów – dywaniki, wycieraczki itd. Ten obszar ma duży potencjał.