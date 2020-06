ORLEN wspiera polskie firmy

– Polityka rządu jest mocno ukierunkowana na wspieranie polskich przedsiębiorstw, bo to one napędzają naszą gospodarkę, dają jej silny impuls do rozwoju. Rządowy program pomocowy pozwolił na utrzymanie produkcji i ochronę wielu miejsc pracy. Beneficjentami Tarczy Antykryzysowej są również przedsiębiorcy, którzy współpracują biznesowo z PKN ORLEN. Wspólne działania procentują. Dzięki zamówieniom z ORLENu firmy utrzymują miejsca pracy i mogą dalej dynamicznie się rozwijać. Z kolei koncern może oferować swoim klientom coraz więcej krajowych produktów, które są gwarancją wysokiej jakości – mówi Jacek Sasin, Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych.

PKN ORLEN od dwóch lat poszerza dostępność produktów wytworzonych w Polsce. Aktualnie koncern współpracuje już z ponad 170 polskimi firmami, a ich produkty stanowią 85% asortymentu pozapaliwowego na stacjach ORLEN w Polsce.

– PKN ORLEN, jako silna firma, rozszerzył współpracę biznesową z polskimi producentami właśnie w czasie pandemii. Szeroko wychodzimy z nową kampanią #WspieramyPolskę, ponieważ każdy z nas powinien dołożyć swoją cegiełkę dla wsparcia krajowej gospodarki, tak aby ponownie zdynamizować jej funkcjonowanie. Dla nas takim działaniem jest współpraca z polskimi producentami. W tym celu wykorzystujemy całą naszą sieć detaliczną, nie tylko w Polsce, ale też za granicą – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN. Obecnie już blisko 30% sprzedaży pozapaliwowej w Czechach i na Słowacji stanowią produkty wytworzone w Polsce, a 20% na Litwie.

Z rodzimymi produktami PKN ORLEN wkracza również na niemiecki rynek. Aż 75% całej sprzedaży płynu do spryskiwaczy stanowi produkt ORLEN Oil. W ofercie pozapaliwowej na niemieckich stacjach znaleźć też można lody i soki od polskich producentów. Przykładem wsparcia polskiej przedsiębiorczości, a jednocześnie rozwoju biznesu, jest współpraca z firmą Brubeck – krajowym producentem masek ochronnych, które są dostępne na stacjach ORLEN.

– Współpraca z PKN ORLEN w trudnym czasie pandemii pozwoliła nam uratować ponad 400 miejsc pracy, zarówno w naszym zakładzie, jak i w kilkunastu kooperujących z nami szwalniach w regionie. W trakcie pracy nad dwuwarstwową permanentnie antybakteryjną maską, którą obecnie dostarczamy na stacje ORLEN, rozszerzyliśmy prowadzone badania i w ich efekcie opracowaliśmy technologię produkcji higienicznej wielorazowej maski, która niszczy wirusy z grupy koronawirusów i inne wirusy typu otoczkowego, w tym wirus grypy – mówi Dominik Kosuń, Dyrektor Zarządzający marki Brubeck.

Firmie Secpol, producentowi Sękacza Królewskiego, nawiązanie współpracy z PKN ORLEN umożliwiło zwiększenie wartości nowych zamówień o ponad 15%, o tyle samo wzrosła też produkcja. Przełożyło się to na zatrudnienie 10 nowych pracowników. – Rozpoczęliśmy współpracę z PKN ORLEN w 2014 roku, po serii testów innowacyjnej formy marki Sękacz Królewski. Od tego czasu rosną nasze obroty i zyskujemy kolejnych wiernych konsumentów. Wprowadzenie Sękacza Królewskiego na półki stacji ORLEN dało nam ogólnokrajową rozpoznawalność, prestiż oraz zwiększyło możliwości rozwoju – mówi Adrian Lach, Dyrektor Handlowy Secpol. Z kolei współpraca PKN ORLEN z firmą Bracia Sadownicy zaowocowała zwiększeniem obrotów o 5% producenta soków, lepszą dostępnością produktów, a tym samym większą rozpoznawalnością marki. – Zamrożenie gospodarki oraz powolny powrót do nowej normalności odbijają silne piętno na kondycji finansowej młodych, lokalnych firm, a co za tym idzie na stabilności stworzonych przez nie miejsc pracy. Dlatego tak ważne jest realne wsparcie oferowane przez polskie firmy, takie jak PKN ORLEN – podkreśla Adam Jędrzejewski, Właściciel Braci Sadowników.

Współpraca z PKN ORLEN pozwoliła przetrwać czas pandemii firmie Nowel, która od 1 stycznia do końca maja br. odnotowała wzrost zamówień o 60% w stosunku do poprzedniego roku. – Jesteśmy rodzinną piekarnią, która funkcjonuje na rynku już niemal od stu lat i we współpracy z kontrahentami cenimy wartości, które sami wyznajemy – poszanowanie tradycji, przestrzeganie jakości i stawianie na lokalne produkty. Nasze produkty eksportujemy również za granicę, ponieważ polskie pieczywo doceniają także konsumenci z innych krajów. Dla nas kluczowy jest jednak rodzimy rynek. Dzięki współpracy z PKN ORLEN dostarczamy setkom tysięcy Polaków pieczywo najwyższej jakości, które codziennie produkujemy w naszym zakładzie w Legionowie – mówi Michał Zajezierski, Wiceprezes firmy Nowel.

Współpraca koncernu z rodzimymi przedsiębiorstwami spełnia oczekiwania klientów. Według badań, 75% Polaków uważa, że krajowe koncerny, takie jak PKN ORLEN, powinni aktywnie angażować się we wsparcie polskich producentów. Prawie 90% Polaków do zakupu danego produktu zachęca informacja o jego krajowym pochodzeniu, a 80% badanych uważa, że polskie produkty są lepsze i bardziej ekologiczne. Kampania #WspieramyPolskę ma jeszcze bardziej wzmocnić postawy konsumenckie. Będzie ją można zobaczyć już od 22 czerwca m.in. w telewizji i internecie. Wcześniej, bo 20 czerwca, w Polskę wyruszy 21-metrowa ciężarówka. Odwiedzi 50 miejsc w całym kraju, w których PKN ORLEN będzie promować polskie produkty i polskich producentów. Każdy, kto weźmie udział w tej inicjatywie i zajrzy do ciężarówki, będzie mógł skosztować znakomitych polskich produktów regionalnych. Atrakcji będzie znacznie więcej, także sportowych, ponieważ dla PKN ORLEN przejawem nowoczesnego patriotyzmu jest również wspieranie polskich sportowców. Odwiedzający ciężarówkę będą więc mogli poczuć się jak Robert Kubica, jadąc w symulatorze Formuły 1 lub zmierzyć swój czas reakcji na tzw. refleksomierzu. A wszystko przy udziale znakomitych sportowców należących do Grupy Sportowej ORLEN i ORLEN Team. Pierwsze miejscowości na trasie trucka to Wyszków i Rypin. Kolejne będą ogłaszane na fanpage’u Fundacji ORLEN.