Orlen rozważa budowę gazociągu Ukraina-Polska

Telewizja TVP Info poinformowała, że ​zarząd Orlenu powrócili do przerwanego niegdyś projektu rurociągu Odessa-Brody-Płock-Gdańsk.

Ropa naftowa zaczęła płynąć przez Ukrainę do Europy Zachodniej w 2002 roku, kiedy Ukraina uruchomiła rurociąg z terminalu naftowego Piwdeń niedaleko Odessy do zachodniego miasta Brody. Unia Europejska poparła wówczas rozszerzenie gazociągu do Płocka w centralnej Polsce, a później do Gdańska.

W 2004 roku Polska i Ukraina utworzyły wspólną spółkę w celu realizacji tego projektu. W tym czasie Rosją rządził już prezydent Władimir Putin, który dążył do uzależnienia Europy od surowców swojego kraju. W ramach tej polityki Rosja podjęła działania zapobiegające powodzeniu projektu gazociągu Ukraina-Polska.

Kilka lat później projekt reaktywował ówczesny prezydent Polski Lech Kaczyński, który zapewnił sobie poparcie kolegów z Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Litwy i Ukrainy. Jednak po jego śmierci w tajemniczej katastrofie lotniczej w Rosji w kwietniu 2010 r. gabinet ówczesnego polskiego premiera Donalda Tuska podjął decyzję o odnowieniu stosunków z Rosją. Plan budowy gazociągu z Ukrainy do Polski zaczął być odsuwany na bok.

Z projektu ostatecznie zrezygnowano pod koniec 2013 roku.

Po tym, jak Rosja rozpoczęła w lutym inwazję na Ukrainę, Polska zaczęła rozważać możliwość wznowienia planu utworzenia gazociągu między Ukrainą a Polską.

„Według nieoficjalnych informacji realizacja tego projektu jest obecnie jednym z priorytetów Orlenu, na którego czele stoi Daniel Obajtek. Jednak ze względu na trwającą wojnę, wszystkie plany nie są na razie upubliczniane” – mówi TVP Info.