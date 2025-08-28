Orlen: Pierwsza w Europie mała elektrownia jądrowa BWRX-300 powstanie we Włocławku

„Pierwsza polska elektrownia atomowa SMR stanie we Włocławku” – ogłosił Orlen.

Przypomniał, że reaktory BWRX-300 znalazły się w strategii koncernu „Energia Jutra Zaczyna się Dziś”. Według tego dokumentu do 2035 r. koncern chce posiadać przynajmniej dwa reaktory SMR o łącznej mocy 0,6 GW.

„W Polsce powstanie pierwsza w Europie mała elektrownia jądrowa BWRX-300. Budujemy energię jutra. Taki jest sens podjętej przez radę nadzorczą Grupy Orlen decyzji, która zatwierdziła treść porozumienia w tej sprawie” – podał koncern.

Orlen wyjaśnił, że porozumienie z Synthos składa się z dwóch elementów, w tym uzgodnień w sprawie funkcjonowania spółki Orlen Synthos Green Energy (OSGE), w której Orlen i Synthos mają po 50 proc. udziałów. Zmiany zrównują prawa wspólników oraz zwiększają kontrolę Orlenu w kluczowych kwestiach korporacyjnych.

Drugi element – jak przekazał koncern – to umowa licencyjna, która daje spółce OSGE pełny dostęp do amerykańskiej technologii BWRX-300 – tzw. Standard Design, co pozwoli ruszyć z procesem, którego finałem będzie budowa pierwszej polskiej elektrowni atomowej SMR w lokalizacji kluczowej dla ORLEN – we Włocławku. Za jego budowę będzie odpowiadać spółka celowa kontrolowana przez koncern.