Orlen: pełna niezależność od rosyjskiej ropy. Nowa umowa z Equinorem

„Budujemy bezpieczeństwo energetyczne Polski i całego regionu. Nasze rafinerie są w pełni niezależne od rosyjskiej ropy, co umożliwiła dywersyfikacja kierunków dostaw” – oświadczył prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

Dodał, że to pierwszy duży kontrakt naftowy z Equinorem, zapewniający dostęp do wysokiej jakości ropy o korzystnej efektywności przerobu.

Jak przypomniano, w czerwcu Orlen ostatecznie zakończył import ropy z Rosji, domykając okres ponad półwiecznej zależności od surowców energetycznych z tego kierunku. Obecnie spółka sprowadza ropę m.in. z Bliskiego Wschodu, Zatoki Perskiej, regionu Morza Północnego, z krajów Afryki oraz obu Ameryk.