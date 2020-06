Orlen otworzył w Wilnie nową stację paliw. „Chcemy rosnąć na rynku”

,,W tamtym roku rozpoczęliśmy projekt modernizacyjny naszych stacji, wdrażamy standard Stop Cafe 2.0. To są nowoczesne punkty gastronomiczne, które oferują klientom świeże produkty, duży wybór. Widzimy nasze stacje nie tylko jako miejsce, na którym możemy zatankować samochód czy nawet zjeść, tylko chcielibyśmy widzieć je jako miejsca, gdzie można odpocząć w trakcie podróży, spędzić czas z rodziną i z przyjaciółmi” – zaznaczył prezes Orlen Baltics Retail Rafał Bałazy.

Nowoczesne stacje benzynowe Orlen coraz częściej odchodzą od formatu, że przyjeżdżamy, szybko załatwiamy sprawy i wyjeżdżamy. To się stają miejsca odpoczynku, pewnego wytchnienia, spróbowania dobrych rzeczy, świeżych produktów.

,,Stacja Żirmunai jest w środku miasta i z samej definicji trudno postawić dużą stację. Jest to stacja stosunkowo niewielka, ale dwupoziomowa. Ona nie jest tak duża jak stacje tranzytowe, które modernizujemy albo które budujemy. Powiększamy na naszych stacjach strefy gastro, strefy wypoczynku, powstają miejsca specjalnie dedykowane dla dzieci, place zabaw. Są to pewnego rodzaju udogodnienia, które służą podróżnym i to jest model, w stronę którego chcielibyśmy iść. Chcielibyśmy, żeby nasi klienci czuli się na naszych stacjach komfortowo, wygodnie, żeby to nie było miejsce tankowania paliwa, ale miejsce dobrego samopoczucia” – dodał Rafał Bałazy.

Stacja w Żirmunai jest 4 stacją w Wilnie i 27 na Litwie. Ale na tym nie koniec. Orlen planuje dalszy rozwój segmentu detalicznego. Prowadzony proces modernizacji realizowany jest często w systemie ‚zburz i wybuduj’, co oznacza, że w miejscu istniejącej stacji stawiane są zupełnie nowe obiekty. Np. stacja w Szawlach przeszła bardzo głęboką modernizację. Powiększono sklep, zbudowano myjnię.

Orlen sukcesywnie czyni swe stacje bardziej komfortowymi i otwartymi. W sensie architektonicznym mają więcej szkła, więcej przestrzeni i światła. To jest podejście, które od pewnego czasu Orlen wdraża jako grupa w Polsce, Czechach, Niemczech, a teraz przyszedł czas na Litwę.

Orlen Baltics Retail nie obawia się kryzysu. ,,Chcemy rosnąć na rynku, rozwijać się, chcemy bardziej zaznaczać swoją obecność i czynić, aby oferta była coraz ciekawsza, coraz szersza. Troszkę nas zmęczyła pandemia i myślę, że ludzie oczekują, żebyśmy wyszli do siebie, spotykali się, a stacje Orlen mają być miejscem spotkań i spędzania czasu” – podsumował prezes Orlen Baltics Retail Rafał Bałazy.