Orlen osiągnął 9,2 mld PLN zysku w pierwszym kwartale tego roku

„Połączona Grupa Orlen wypracowała przychody na poziomie ponad 110 mld PLN, z których tylko 8% stanowi zysk netto w wysokości 9,2 mld PLN” – poinformował PKN Orlen w komunikacie na temat skonsolidowanych wyników koncernu za pierwszy kwartał tego roku. Jak zaznaczył koncern, „to proporcje na poziomie zbliżonym do okresu sprzed wojny w Ukrainie”.

PKN Orlen podał jednocześnie, że w pierwszym kwartale tego roku połączona Grupa Orlen wypracowała EBITDA LIFO na poziomie ponad 17 mld PLN.

„Jako połączona Grupa Orlen zyskaliśmy solidną bazę do dalszego rozwoju, a wyniki finansowe, które wypracowujemy, umożliwiają nam zwiększenie tempa realizacji założonego celu. W tym roku nakłady inwestycyjne wzrosły do rekordowego poziomu 36 mld PLN. W dużej mierze przeznaczymy je na rozwój energetyki odnawialnej oraz bezpiecznej małej energetyki jądrowej, tworząc tym samym nowe miejsca pracy i napędzając koniunkturę gospodarczą w kraju” – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Nawiązując do wypracowywanych zysków, podkreślił, że Grupa Orlen inwestuje „w bezpieczeństwo i przyszłość Polaków”. „Przeznaczamy miliardy złotych na realizację strategicznych projektów, które pozwolą skutecznie przeprowadzić zieloną transformację, a w efekcie zapewnią polskim rodzinom i przedsiębiorcom stabilne dostawy taniej, pewnej i czystej energii” – zaznaczył Obajtek.

PKN Orlen podał, iż w tym roku koncern „na realizację projektów trwale zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski oraz regionu przeznaczy rekordowe 36 mld PLN”, przy czym kontynuowane będą przedsięwzięcia związane z zero- i niskoemisyjną energetyką.

„Zwiększenie skali działalności połączonej Grupy Orlen oznacza także wyższe wpływy do budżetu państwa. Jako największy płatnik podatków w Polsce PKN Orlen w pierwszym kwartale tego roku wpłacił już 16,5 mld PLN, znacząco przyczyniając się do rozwoju gospodarczego i społecznego Polski” – poinformowała spółka.

W zakresie inwestycji w rozwój segmentu detalicznego koncern podał, że w pierwszym kwartale tego roku do 650 obiektów zwiększyła się europejska sieć punktów tankowania paliw alternatywnych Grupy Orlen, a liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej przekroczyła 2,5 tys. W tym czasie rebranding przeszło już 100 stacji paliw na Węgrzech i Słowacji, a ponadto finalizowane było przejęcie 17 stacji w Niemczech.

PKN Orlen przypomniał, iż w lutym zaktualizował swoją strategię do 2030 r., w której „mocny nacisk postawił na projekty transformacyjne”. Koncern zwrócił uwagę, że do końca dekady nakłady na inwestycje wyniosą tam w sumie ok. 320 mld PLN, z czego ok. 40%, czyli 120 mld PLN, Grupa Orlen przeznaczy na zielone inwestycje, w tym energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór.

Jak podkreślono w informacji, w ramach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, PKN Orlen jako pierwszy w Polsce rozpoczął w gminie Choczewo (Pomorskie) budowę lądowej stacji elektroenergetycznej, która będzie odbierała moc z farmy wiatrowej Baltic Power; wybrany został również wykonawca bazy serwisowej dla morskich farm w Łebie, a spółka Lotos Petrobaltic z Grupy Orlen wyposażyła pierwszy w Polsce statek w system wiertniczy pozwalający na prowadzenie badań geologiczno-inżynierskich na głębokości do 120 metrów.

PKN Orlen wspomniał także o uruchomieniu dwóch kolejnych farm fotowoltaicznych – PV Wielbark (Warmińsko-mazurskie) o mocy 62 MW i PV Gryf (Wielkopolskie) o mocy 25 MW, „których moc będzie sukcesywnie zwiększana”. Grupa Orlen uzyskała też komplet pozwoleń na instalację 65 MW mocy w ramach budowy pierwszego etapu farmy fotowoltaicznej PV Mitra. Koncern podkreślił, że „rozwija także projekty wodorowe”. Jako przykład podano oddaną w marcu stację tankowania wodoru w czeskiej Pradze. „Natomiast unijne dofinansowanie, które otrzymała Grupa Orlen, umożliwi budowę pięciu stacji w Polsce” – zaznaczyła spółka.

Jak wskazał PKN Orlen, jednym ze strategicznych projektów energetycznych jest również budowa małych reaktorów jądrowych (SMR) – przedsięwzięcie realizowane przez spółkę Orlen Synthos Green Energy, powołana przez Grupę Orlen i jej partnera w tym projekcie Synthos Green Energy. W tym roku wybrane zostało siedem potencjalnych lokalizacji, w których prowadzone są dalsze prace geologiczne. „Do 2030 r. spółka planuje zbudować w Polsce co najmniej jeden nowoczesny i w pełni bezpieczny SMR, który zapewni Polakom tanią i czystą energię przez 60 lat, z możliwością przedłużenia produkcji do 90 lat” – zapowiedział koncern.

Odnosząc się projektów segmentu energetycznego, PKN Orlen wspomniał m.in. o rozpoczętej w Grudziądzu budowie „jednej z najnowocześniejszych elektrowni gazowych w Europie o mocy 560 MW, która zostanie oddana do użytku w 2025 r.”. Jak zauważył koncern, „rozwój energetyki gazowej wymaga zabezpieczenia odpowiednich wolumenów paliwa, dlatego Grupa Orlen zintegrowała aktywa wydobywcze w Norwegii, pozyskała również cztery nowe koncesje i ma ich obecnie blisko 100”. Dodano, że w Polsce spółka potwierdziła dodatkowe 500 mln metrów sześć. gazu ziemnego w złożu Jastrzębiec, w okolicach Biłgoraja (Lubelskie).

„Koncern w celu optymalizacji transportu LNG rozwija także własną flotę ośmiu nowoczesnych gazowców” – zaznaczył PKN Orlen. W marcu pierwszy z gazowców dotarł ze Stanów Zjednoczonych do Gazoportu w Świnoujściu z dostawą 70 tys. ton skroplonego gazu ziemnego. Z kolei w styczniu Grupa Orlen zawarła z Sempra Infrastructure umowę, która przewiduje odbiór 1 mln ton LNG rocznie z terminalu skraplającego Port Arthur w Teksasie w USA – kontrakt będzie obowiązywać przez 20 lat, a pierwsze dostawy spodziewane są w 2027 r.

Segment rafinerii Grupy Orlen w pierwszych trzech miesiącach tego roku wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości 5,5 mld PLN, niższy o 5,5 mld PLN (kwartał do kwartału), z czego 0,9 mld PLN to wynik przejętej Grupy Lotos. „Na rezultat osiągnięty przez ten obszar wpłynęło sprzyjające otoczenie makroekonomiczne” – podał koncern. Natomiast zysk operacyjny EBITDA segmentu wydobycia ropy i gazu Grupy Orlen w pierwszym kwartale 2023 r. wyniósł 2,3 mld PLN. Według Orlenu wzrost o 2,1 mld PLN (rok do roku) to przede wszystkim korzystny efekt konsolidacji wyników PGNiG i Grupy Lotos, które łącznie wyniosły niemal 2,2 mld PLN.

PKN Orlen przekazał, że z uwagi na mniejszy popyt na produkty petrochemiczne w efekcie spowolnienia gospodarczego, segment petrochemii Grupy Orlen w pierwszych trzech miesiącach tego roku osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie 98 mln PLN. Z kolei w efekcie połączenia z PGNiG segment gazu Grupy Orlen zanotował w pierwszym kwartale bieżącego roku wynik EBITDA na poziomie 6,2 mld PLN. „Import gazu do Polski wyniósł w tym czasie 33,1 TWh, w tym 51% stanowiło LNG” – zaznaczył koncern.

„Dobra i stabilna sytuacja finansowa oraz konsekwentna realizacja celów biznesowych we wszystkich obszarach działalności umożliwiły zarządowi PKN Orlen zarekomendowanie wypłaty dywidendy za 2022 rok na rekordowym poziomie 5,5 PLN na akcję” – podkreślił koncern. Jak zaznaczono, zgodnie ze zaktualizowaną strategią, „spółka będzie chciała utrzymać progresywną politykę dywidendową przy ambitnym programie inwestycyjnym”. Przypomniano zarazem, że ostateczną decyzję o wysokości dywidendy za 2022 r. podejmie najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie. „Jeśli rekomendowana wysokość zostanie zaakceptowana, w drugiej połowie tego roku koncern wypłaci swoim akcjonariuszom blisko 6,4 mld PLN” – wyliczył PKN Orlen.