Orlen ma ambitne plany na Litwie

Daniel Obajtek podczas spotkania z premier Litwy zaprezentował główne strategiczne założenia rozwoju Grupy Orlen do 2030 r., która zakłada m.in. dynamiczny rozwój aktywów koncernu na Litwie. Rozmowy dotyczyły m.in. planowanej inwestycji w pogłębiony przerób ropy w Możejkach oraz szeroko rozumianej transformacji energetycznej, jej znaczenia dla regionu, a także perspektyw rozwoju zero i niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii.

„Orlen Lietuva to strategiczna spółka, która zarządza jedyną rafinerią w regionie, przez co gwarantuje jego bezpieczeństwo energetyczne. Inwestując w jej rozwój, zwiększamy więc korzyści nie tylko dla Grupy Orlen, ale też gospodarki Litwy. Jedną z kluczowych inwestycji, którą chcemy zrealizować, jest projekt pogłębionego przerobu ropy w rafinerii w Możejkach, który umożliwiłby znaczne zwiększenie uzysku produktów wysokomarżowych. Dlatego bardzo ważna jest deklaracja pani Premier dotycząca przeanalizowania tej inwestycji pod kątem możliwości jej wsparcia. Widzimy też potencjał w ewentualnej współpracy w zakresie rozwoju źródeł zero- i niskoemisyjnych, bo ten kierunek jest ważnym elementem zarówno w strategii Orlen2030, jak i Strategii Energetycznej Litwy” – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Orlen informuje, że w ramach analizowanego projektu pogłębionego przerobu ropy w rafinerii w Możejkach, zakupiona została licencja i wykonany został projekt bazowy dla tej inwestycji.

„W przypadku podjęcia decyzji inwestycyjnej, byłby to największy w historii projekt inwestycyjny prowadzony na Litwie. Według szacunków PKN Orlen, jego realizacja zajęłaby około 4 lat. Zwiększenie uzysku produktów wysokomarżowych z obecnych niecałych 73 proc. do ponad 86 proc w związku z potencjalną inwestycją, znacząco ograniczyłoby wrażliwość Orlen Lietuva na zmiany zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym” – czytamy w komunikacie spółki.

Równolegle Orlen rozwija sieć stacji paliw na Litwie. W ubiegłym roku uruchomił cztery nowe obiekty. Zwiększając sieć do 29 stacji paliw. „Litewski rynek jest bardzo perspektywiczny, dlatego prowadzone są również zaawansowane prace modernizacyjne na kolejnych trzech istniejących już na Litwie stacjach, w tym dwie w formacie Zburz i Zbuduj, czyli powstają całkowicie nowe, większe obiekty, na miejscu istniejących” – czytamy w komunikacie.