Orlen Lietuva: problemy finansowe Petrofac nie wpływają na modernizację rafinerii w Możejkach

„Prace są kontynuowane”

„Umowa na budowę instalacji głębokiego przerobu pozostałości (Bottom of the Barrel, BoB) została zawarta ze spółką Petrofac International ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Aktywnie współpracujemy z tym wykonawcą, a roboty budowlane trwają” – przekazał w komentarzu rzecznik Orlen Lietuva Tomas Digaitis.

„Oczywiście oceniamy potencjalne konsekwencje związane z sytuacją spółki nadrzędnej, jednak obecnie nie ma to żadnego wpływu na realizację projektu” – dodał.

Kontekst: wniosek o administratora w Wielkiej Brytanii

Jak informowała BBC, po tym jak operator holenderskiej sieci elektroenergetycznej TenneT rozwiązał duży kontrakt dotyczący morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym, co pokrzyżowało plany restrukturyzacyjne Petrofac, spółka zwróciła się do Wysokiego Trybunału Anglii i Walii o wyznaczenie administratora.

W oświadczeniu wskazano, że wniosek dotyczy spółki holdingowej, a rozważane są również inne scenariusze restrukturyzacji; celem administratorów ma być zachowanie wartości, zdolności operacyjnych i ciągłości dostaw. BBC przypomniała też wcześniejsze sygnały Petrofac o opóźnieniach płatności z kontraktów i rosnących kosztach operacyjnych.

Przedstawiciel brytyjskiego Departamentu Bezpieczeństwa Energetycznego i Zerowych Emisji ocenił, że proces administracyjny to rezultat długotrwałych problemów w globalnej działalności spółki.

Na reputację Petrofac wpłynęła również sprawa łapownictwa: pięć lat temu jeden z menedżerów przyznał się do winy; spółka została wykluczona z części przetargów i ukarana grzywną 70 mln funtów w związku z pozyskiwaniem kontraktów w Iraku, Arabii Saudyjskiej i ZEA.

Projekt strategiczny z dofinansowaniem państwa

W marcu 2025 r. rząd Litwy uznał budowę instalacji konwersji pozostałości w Orlen Lietuva za projekt o znaczeniu strategicznym i zadeklarował wsparcie w wysokości do 8,5% wstępnej wartości przedsięwzięcia (640 mln euro), czyli do 54 mln euro — w formie ulgi w podatku dochodowym, rekompensat za pośrednie koszty uprawnień do emisji oraz inwestycji w infrastrukturę.

Zgodnie z harmonogramem Orlen Lietuva planuje zakończenie projektu w wrześniu 2026 r.; wcześniej zakładano finał we wrześniu br. Celem inwestycji jest efektywniejszy przerób ropy: po uruchomieniu instalacji całkowity wolumen przerabianej ropy spadnie o 15–20%, natomiast ilość gotowych produktów pozostanie bez zmian.

Orlen Lietuva — kluczowy podmiot litewskiej gospodarki

Orlen Lietuva to strategiczna spółka i największy podatnik na Litwie, zarządzająca rafinerią w Możejkach i terminalem naftowym w Butyndze. To jedyny producent paliw w krajach bałtyckich. Firma zatrudnia ponad 1500 pracowników.