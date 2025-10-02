„ORLEN Lietuva” poprawia indeks energochłonności

Podczas wiosennego remontu w rafinerii zainstalowano niestandardowy, 19-metrowy, pionowy wymiennik – pakiet płyt osadzony w cylindrycznej obudowie. Jeden wymiennik Packinox zastąpił wcześniej stosowane wymienniki rurowo-płaszczowe TK-204 i TK-205 (łącznie 8 korpusów), w których mieszanina cyrkulujących gazów wodorowych i wsadu była podgrzewana gazowo-produktową mieszaniną z ostatniego reaktora reformingu. Nowe urządzenie nie tylko zastępuje poprzednie wymienniki, ale również zapewnia efektywniejsze mieszanie strumienia wodorowego z surowcem i poprawia przekazywanie ciepła między strumieniami, co obniża zużycie gazu paliwowego w piecu KR-203 w bloku reaktorów reformingu.

Jak podaje spółka, w zależności od obciążenia instalacji oszczędność energii dzięki nowemu wymiennikowi wynosi 5,3–7,8 Gcal/h, co poprawia indeks energochłonności „ORLEN Lietuva” o 0,65–0,96 punktu. Licząc według bieżących cen energii, CO₂ i emisji zanieczyszczeń, od startu pracy urządzenia w maju i czerwcu uzyskano oszczędności rzędu 456 tys. euro oraz 1 756 t CO₂. Ekstrapolacja roczna (przy pracy 8 000 h/rok) daje potencjał oszczędności około 3,06 mln euro i redukcję 11 808 t CO₂.

Spółka wskazuje, że projekt wspiera strategię redukcji emisji CO₂ oraz zwiększania efektywności energetycznej zakładu. Realizacja wymagała przezwyciężenia typowych dla projektów typu brownfield wyzwań: właściwego doboru i integracji nowego sprzętu z pracującą infrastrukturą, zakupu i montażu specjalistycznych elementów rurociągów ze stali przystosowanych do wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury i środowiska wodorowego, a także dochowania napiętego harmonogramu prac w ograniczonym oknie postojowym. Projekt musiał zostać ukończony do września 2025 r. z uwagi na wsparcie Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA).