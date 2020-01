Orlen Lietuva: Lepsze wyniki, większe bezpieczeństwo

vdu

Rafineria zwiększyła sprzedaż lekkich produktów naftowych na wszystkich rynkach kontynentalnych, a także eksport bitumu. W czwartym kwartale 2019 r. sprzedaż na rynkach kontynentalnych wzrosła o 7 proc. w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku, i o 14 proc. w ciągu roku, co jest pozytywnym czynnikiem na tak dynamicznym rynku.

Wszystko to miało wpływ na dobre wyniki finansowe w czwartym kwartale 2019 r.

W porównaniu z trzecim kwartałem 2019 r., w czwartym kwartale przychody „Orlen Lietuva” nieznacznie spadły (1,3 mld dolarów amerykańskich w porównaniu do 1,28 mld). Zysk netto firmy pozostał stabilny i w czwartym kwartale 2019 r. wyniósł 22 mln dolarów.

„Ostatni kwartał 2019 r. „Orlen Lietuva” zakończył z pozytywnym wynikiem. Byliśmy w stanie utrzymać podobny poziom zysku netto i przychodów. Rekordowe wskaźniki bezpieczeństwa w pracy przyczyniło się do pozytywnych wyników – już od 640 dni „Orlen Lietuva” pracuje bez incydentów. To rekord dla działającej od prawie 40 lat rafinerii” – podkreślił Michał Rudnicki, dyrektor generalny „Orlen Lietuva”.

Jak czytamy w komunikacie, negatywny wpływ na działalność „Orlenu Lietuva” miały gorsze warunki makroekonomiczne w czwartym kwartale ub. roku. Zmiany te zostały odzwierciedlone w innych wynikach finansowych i sprzedażowych spółki. W ostatnim kwartale 2019 r. spółka wypracowała zysk operacyjny EBITDA wg LIFO na poziomie 16 mln dolarów w stosunku do 46 mln dolarów w trzecim kwartale.

Niemniej jednak rafineria odnotowała wyższy roczny wskaźnik EBITDA wg LIFO (128 mln dolarów w 2019 r. w porównaniu do 57 mln dolarów w 2018 r.).

W czwartym kwartale 2019 r. „Orlen Lietuva” umocnił swoją pozycję również poprzez współpracę z partnerami litewskimi. Koleje Litewskie w porozumieniu z „Orlen Lietuva” odbudowały rozmontowaną w 2008 r. linię kolejową o długości 19 km między Możejkami a Renge. W ten sposób przywrócono najkrótszą trasę z rafinerii Możejki na Łotwę. Niedługo po uruchomieniu tego odcinka produkty naftowe będą wysłane na rynek łotewski i estoński krótszą trasą.

Orlen Lietuva to największa spółka na Litwie, eksportująca najwięcej produkcji i wpłacająca do budżetu państwa najwięcej podatków. 100 proc. udziałów spółki Orlen Lietuva należy do PKN Orlen.