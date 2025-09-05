Orlen Lietuva kończy budowę parku solarnego przy rafinerii w Możejkach

Prezes Orlen Lietuva Zbigniew Paszkowicz określa przedsięwzięcie jako projekt wyjątkowy dla firmy: po raz pierwszy zakład będzie wytwarzał na miejscu energię z OZE na potrzeby jednego z największych odbiorców energii w regionie. Jak podkreślił, inwestycja wspiera cele redukcji emisji i wzmacnia samowystarczalność energetyczną zakładu w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Technologia i postęp prac

Instalacja obejmuje 68 tys. dwustronnych (bifacial) modułów, które pochłaniają światło z obu stron i – w sprzyjających warunkach – mogą wytwarzać do 30% energii więcej niż standardowe panele. Większość modułów jest już zamontowana, a projekt znajduje się na etapie finalnym.

Całość produkowanej energii zostanie zużyta w rafinerii w Możejkach.