Opłaty leśne – bez równego podziału

Taka opinia rządu zostanie przekazana Sejmowi.

Bronis Ropė proponował rezygnację z obowiązującego zapisu w ustawie o lasach, zgodnie z którym środki z obowiązkowych odpisów, przeznaczone na utrzymanie dróg publicznych, otrzymują jedynie te samorządy, których lesistość przekracza 50 proc. Poseł chciał, aby były one dzielone równo między wszystkie 60 samorządów.

Argumenty Ministerstwa Środowiska

Resort środowiska wskazuje, że w gminach o dużej lesistości pozyskuje się więcej drewna niż w mniej zalesionych, co zwiększa ryzyko uszkodzeń dróg lokalnych przy transporcie surowca.

Według ministerstwa, obecne rozwiązanie – w którym 15 proc. środków z odpisów trafia tylko do samorządów o lesistości powyżej 50 proc. – częściowo rekompensuje szkody wyrządzane drogom na ich terenie.

Dane Państwowej Inspekcji Podatkowej pokazują, że w 2024 r. z tytułu odpisów przewidzianych w ustawie o lasach zebrano 43,98 mln euro, z czego 3 mln euro trafiło do samorządów.

Ministerstwo podkreśla, że jeśli pieniądze byłyby dzielone pomiędzy wszystkie gminy, te najmniej zalesione otrzymywałyby zaledwie około 92 euro rocznie – kwotę, która nie poprawiłaby w żaden sposób utrzymania dróg.

Mniej środków w budżecie państwa

Według wyliczeń resortu, przyjęcie propozycji Ropė oznaczałoby zmniejszenie wpływów do budżetu państwa o około 35 proc., czyli o 15,4 mln euro rocznie. Ograniczyłoby to możliwości finansowania wspólnych potrzeb leśnych, na które w latach 2023–2025 przeznaczano po około 8 mln euro rocznie, oraz innych wydatków państwowych.

Obecny podział środków

Zgodnie z obowiązującym prawem, państwowe gospodarstwa leśne odprowadzają na ten cel 15 proc. przychodów, a prywatni właściciele lasów – 5 proc. Środki dzielone są w proporcji: 85 proc. trafia do budżetu państwa, a 15 proc. – do samorządów, których lesistość przekracza 50 proc. Należą do nich: Neringa, Druskienniki, rejon orański, Wisaginia, Kozłowa Ruda, rejon święciański oraz Retów (lit. Rietavas).