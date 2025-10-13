„Omniva” celuje w uniwersalne usługi pocztowe

„Obecna umowa UPP wygasa z końcem 2026 roku, a udział w konkursie uważamy za naturalny krok – w Estonii mamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu UPP. Na Litwie posiadamy licencję pocztową od 2006 roku, a nasza infrastruktura – zautomatyzowane centrum sortowania w Kownie oraz największa sieć 548 paczkomatów – pozwoliłaby to zrealizować” – oświadczył dyrektor generalny grupy Marttis Kuldma.

Z danych RRT, przytoczonych przez spółkę, wynika, że udział UPP w całym rynku pocztowym kraju w ciągu dwóch lat spadł z 9,5 proc. (2022 r.) do 6,3 proc. (2024 r.).

Szef „Omnivy” na Litwie Tadas Drunga ocenia, że tradycyjny model usług pocztowych „nie odpowiada dzisiejszym potrzebom”.

„Postęp technologiczny i zmieniające się nawyki mieszkańców przekształcają rynek – coraz popularniejsze są paczkomaty, a usługi tradycyjne wykorzystywane są coraz rzadziej. Z drugiej strony ważne jest, aby usługi pocztowe pozostały dostępne dla wszystkich, zwłaszcza w miejscach oddalonych. Mamy strategię łączenia sieci pocztowej i kurierskiej oraz wdrażania nowych rozwiązań dostawczych” – podał Drunga.

„Omniva” obsługuje klientów we wszystkich trzech krajach bałtyckich i działa jako międzynarodowa sieć logistyczna w ponad dziesięciu państwach. W 2024 roku przychody spółki wyniosły 141 mln euro, z czego ok. 7 proc. stanowiła działalność w obszarze UPP.

Obecnie uniwersalne usługi pocztowe na Litwie świadczy Poczta Litewska.