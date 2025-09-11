Olekas: większa kontrola Sejmu nad energetyką

Przedstawiający projekt przewodniczący Sejmu Juozas Olekas podkreślił, że zmiana „dałaby Sejmowi większe możliwości kontroli procesów związanych z energetyką”.

Szef komisji, poseł ruchu Świt nad Niemnem („Nemuno aušros”) Aidas Gedvilas, argumentował, że obecna komisja „wyrosła na tyle, że jej status ogranicza możliwości działania”. Jak wskazał, komisji trudniej jest np. zapraszać ministra energetyki, ponieważ posiedzenia odbywają się w środy po południu – w czasie posiedzeń rządu.

„Reprezentacja ministerstwa odbywa się na znacznie niższym szczeblu. To komplikuje pracę” – powiedział.

Część opozycji i koalicji krytykowała zmianę. Liberalny poseł Simonas Kairys ocenił, że komitet jest potrzebny koalicyjnemu partnerowi – Świtowi nad Niemnem. Z kolei konserwatysta Mindaugas Lingė stwierdził, że strategiczny sektor zostaje przekazany w ręce tej siły politycznej, ponieważ deleguje ona ministra energetyki.

„Szykujecie zmiany w sektorze energetycznym, które niekoniecznie pójdą w kierunku zwiększania niezależności energetycznej” – dodał liberał Eugenijus Gentvilas.

Posłanka Związeku Demokratów „W imię Litwy” Agnė Širinskienė pytała, „czego nie może komisja, a będzie mógł komitet”.

„Tylko jedno – że przewodniczący komitetu dostanie większe wynagrodzenie” – skomentowała.

Obecnie w Sejmie działają 16 komitetów.