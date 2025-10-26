Znad Wilii

Prezydent proponuje ograniczenie tranzytu do Kaliningradu

Z powodu zagrożenia kontrabandą balonami z Białorusi, prezydent Litwy, Gitanas Nausėda, zaproponował wprowadzenie restrykcji tranzytowych do Kaliningradu oraz rozważenie długoterminowego zamknięcia granicy z Białorusią. Prezydent uznał ostatnie incydenty związane z balonami meteorologicznymi za próbę hybrydowego ataku na Litwę, który wymaga zdecydowanej reakcji. W odpowiedzi na tę sytuację, rząd ma zaproponować dalsze środki zaradcze w nadchodzących dniach.

zw.lt/BNS
fot. zw.lt/Mariusz Pyż

„Incydenty z ostatnich dni oraz zakłócenia w działalności portów lotniczych prezydent postrzega jako atak hybrydowy na Litwę, na który należy odpowiedzieć zarówno symetrycznymi, jak i asymetrycznymi środkami” – przekazała Kancelaria Prezydenta.

Zgodnie z jego słowami, rząd w najbliższych dniach powinien zaproponować środki odpowiedzi.

„Wśród rozważanych opcji znajduje się długoterminowe zamknięcie granicy z Białorusią i ograniczenie tranzytu do Kaliningradu” – dodano w komentarzu.

We wtorek prezydent zwoła posiedzenie międzyinstytucjonalne w tej sprawie.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w piątek i sobotę z powodu balonów meteorologicznych wykorzystywanych do przemytu z Białorusi przez dwa dni z rzędu zakłócona została praca portu lotniczego w Wilnie, a w jeden z tych dni problemy dotknęły także port lotniczy w Kownie.

W sumie w tym tygodniu z powodu kontrabandnych balonów trzy razy zakłócono komunikację lotniczą.

W odpowiedzi na te incydenty Litwa kilkakrotnie tymczasowo zamknęła granicę z Białorusią.

Po wcześniejszym zamknięciu części punktów granicznych z Białorusią, budowie fizycznej bariery na granicy oraz wzmocnieniu jej ochrony, balony meteorologiczne stały się jednym z najpopularniejszych sposobów przemytu papierosów.

