Ognisko ptasiej grypy w rejonie kretyngańskim

Według służb, w stadzie liczącym 20 tys. indyków padnięcia zaczęły się w miniony piątek. Pobrane próbki badawcze we wtorek potwierdziły obecność wirusa ptasiej grypy. Jak przekazała rzeczniczka Aistė Prielgauskaitė, zutylizowane zostaną wszystkie sztuki drobiu w gospodarstwie.

Strefy bezpieczeństwa i ograniczenia

Wokół zakażonego gospodarstwa wyznaczono strefę nadzoru. W promieniu 10 km obowiązuje zakaz przemieszczania żywego ptactwa oraz produktów drobiarskich bez odrębnego zezwolenia służby. Restrykcje będą obowiązywać co najmniej 30 dni od przeprowadzenia pierwotnej dezynfekcji.

Właściciel otrzymał nakaz unieczynnienia padliny, usunięcia ściółki i pasz oraz dezynfekcji całego terenu i kurników. Trwa śledzenie łańcucha produkcji, aby zapobiec dalszemu szerzeniu się choroby.

Wsparcie samorządu i gotowość służb

Mer rejonu kretyngańskiego Antanas Kalnius zapowiedział pełną pomoc dla gospodarstwa.

„Pracownicy zostali wyposażeni w jednorazowe środki ochrony osobistej, zapewnimy dwutlenek węgla do likwidacji stada oraz w inny sposób będziemy uczestniczyć w usuwaniu skutków ptasiej grypy i zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się choroby” – podał w komunikacie.

Jak dodał, szpital w Kretyndze jest przygotowany do przyjęcia pracowników gospodarstwa, którzy mieli kontakt z zakażonym ptactwem, w przypadku wystąpienia u nich objawów ptasiej grypy.