Od sierpnia niższe opłaty komornicze

Zgodnie z nowym trybem zostały zniesione dodatkowe opłaty za egzekucję – koszty z tego tytułu poniesie komornik. Dlużnik będzie musiał pokryć koszty tylko niezbędnych czynnosci egzekucyjnych, czyli wydatków pocztowych, przelewów bankowych, ekspertyzy mienia i wynagrodzenia za pracę komornika.

Odetchną tez nieo duzi dłużnicy, gdyż opłata za czynności z egzekwoqaniem długu w wysokości od 14,5 tys. do 29 tys. euro będzie wynosiła 180 euro (do tej pory stanowiła 240 euro), zaś za dług powyżej 29 tys. – 220 euro ( do tej pory 400 euro).

Nowy tryb opłat ma zdyscyplinowac komorników w kwestii pobierania pieniędzy za usługę.