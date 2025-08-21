Ochrona środowiska: blisko 70 wykroczeń w terenach chronionych

Departament Ochrony Środowiska (AAD) informuje, że w dniach 13-15 sierpnia sprawdzano zachowanie turystów w Rezerwacie Przyrody Plazės, Geomorfologicznym Rezerwacie w Butyndze oraz Narodowym Parku Mierzei Kuryjskiej.

„Przeprowadzając akcję „Odpowiedzialne wypoczywanie”, zauważamy, że ludzie często nie wiedzą, iż wstęp do rezerwatów przyrody jest zabroniony” – powiedział Mindaugas Grudzinskas, główny specjalista Wydziału Ochrony Żywej Przyrody w Kłajpedzie. „Zalecamy, aby przed spędzeniem czasu na łonie natury zapoznać się z zasadami dotyczącymi dostępnych miejsc, a podróżując samochodami, zwrócić uwagę, aby parkować tylko w wyznaczonych miejscach” – dodał.

Zgodnie z informacjami ochrony środowiska, podczas kontroli w Rezerwacie Przyrody Plazės stwierdzono 20 naruszeń związanych z nielegalnym wstępem do rezerwatu.

W Narodowym Parku Mierzei Kuryjskiej oraz w Rezerwacie Przyrody Naglių stwierdzono sześć naruszeń związanych z parkowaniem pojazdów mechanicznych w niedozwolonych miejscach.

W Geomorfologicznym Rezerwacie w Butyndze, podczas dwóch dni kontroli, stwierdzono 41 naruszeń. Funkcjonariusze zauważyli pojazdy mechaniczne zaparkowane w miejscach nieprzeznaczonych do parkowania – na trawie i przy wejściu na wydmy.

Osoby odpowiedzialne za te naruszenia zostaną ukarane grzywnami administracyjnymi w wysokości od 30 do 150 euro.

Obszary chronione – parki narodowe, rezerwaty, obszary chronione oraz inne cenne ekosystemy – mają szczególne znaczenie ze względu na swoją wartość biologiczną, krajobrazową i kulturową. Naruszenia w tych miejscach mogą mieć długotrwały lub nieodwracalny wpływ na środowisko.

Zaleca się zapoznanie z chronionymi terenami na mapie chronionych obszarów Litwy udostępnionej przez Państwową Służbę Terenów Chronionych oraz na mapie Państwowego Katastru Obszarów Chronionych.