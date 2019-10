Nowe loty z Wilna

vdu

Irlandzka spółoka tanich lenii lotniczych Ryanair udostępnia dwa loty w tygodniu – w środy i niedziele.

Od wtorku uruchamia loty z Wilna do londyńskiego Sautend, zaś w końcu listopada pasażerowie będą mogli tam wybrać się również za pośrednictwem spółki Wizz Air. Ta spółka lotnicza także uruchamia loty z Wilna do izraelskiego kurortu Ejlat.

Z Wilna do Wiednia można będzie lecieć tanimi liniami austriackimi Laudamotion.

Loty do Kijowa i Lwowa oferje również Wizz Air. Od marca przyszłego roku spółka uruchomi bezpośrednie połączenie do ukraińskiego Zaporoża.

W zimie nie będzie tymczasem lotów do Odessy na Ukrainie.