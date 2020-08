Nowe firmy zaangażowane w budowę Baltic Pipe

Następni eksperci dołączają do prac przy budowie podmorskiego odcinka Baltic Pipe. Spółka podpisała umowy z firmami, które zapewnią usługi nadzoru inwestorskiego oraz środowiskowego podczas prac budowlano-montażowych na dnie morza oraz w miejscach tzw. lądowania gazociągu w Polsce i w Danii.

Gaz-System wyjaśnił, że nadzory inwestorskie będą świadczone na podstawie umów ramowych podpisanych z trzema firmami – Brunel Energy Europe BV, Nowa People AS oraz Premier Technical Resources Ltd.

Kontrakty zostały zawarte w celu sprawowania w imieniu Gaz-Systemu nadzoru nad wykonaniem prac budowlanych i instalacyjnych, prowadzonych przez Saipem Limited. Umowy gwarantują Gaz-Systemowi dostęp do inspektorów nadzoru, posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie we wszystkich wymaganych przez spółkę obszarach.

Do sprawowania nadzoru środowiskowego w trakcie budowy został wybrany Ramboll Danmark A/S. Firma ta była odpowiedzialna dotychczas za prace analityczne, badawcze i projektowe niezbędne do uzyskania wymaganych pozwoleń na budowę gazociągu.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. – z Polski do Danii.

Uruchomienie gazociągu planowane jest na 1 października 2022 r.