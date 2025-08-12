Nowa trasa Via Baltica na A5 – ważne zmiany dla kierowców

„Ta droga to nasze drzwi do Europy, arteria kluczowa zarówno dla gospodarki, jak i bezpieczeństwa kraju. Teraz staje się nowocześniejsza i, co najważniejsze, bezpieczniejsza. Każdy nowy kilometr to nie tylko wygodniejsza podróż dla kierowców, ale także silniejsze więzi z sąsiadami i kontynentalną Europą” – powiedział minister transportu i komunikacji Litwy, Eugenijus Sabutis.

Od środy, 13 sierpnia, ruch na odcinku długości 12,4 km zostanie skierowany na nowo wybudowaną autostradę. Od 85 do 91 km pojazdy będą jeździć lewą stroną drogi, a od 91 do 97,4 km – prawą. W ten sposób cały odcinek od Mariampola do granicy państwowej z Polską będzie całkowicie przejezdny nową trasą.

„Z radością informujemy, że już w tym tygodniu kierowcy będą mogli wypróbować nowy odcinek „Via Baltica”. Ta czteropasmowa autostrada zapewni nie tylko wygodniejszy i szybszy, ale także znacznie bezpieczniejszy transport zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. To jeden z najnowocześniejszych i najważniejszych projektów infrastruktury drogowej na Litwie oraz długoterminowa inwestycja w zrównoważony i bezpieczny system transportowy” – podkreśla dyrektor „Via Lietuva”, Martynas Gedaminskas.

Od początku 2024 roku wybudowano około 90% głównej czteropasmowej drogi, powstało 70% dróg łącznikowych oraz tyle samo ronda. Wykonano też ponad dwie trzecie pozostałych elementów infrastruktury – od systemów odprowadzania wód deszczowych po techniczne instalacje inżynieryjne.

Znacznie postępują również prace przy budowie obiektów inżynieryjnych – wiaduktów i przejść dla zwierząt. Realizacja tych obiektów osiągnęła około 85%.

Obecnie trwają intensywne prace związane z układaniem nawierzchni asfaltowej, montażem barier ochronnych, budową ekranów akustycznych, oznakowaniem drogi i instalacją znaków drogowych. Na drogach łącznikowych i rondach wykonywane są prace przy umacnianiu skarp, sianiu trawy, układaniu kostki brukowej oraz montażu krawężników.