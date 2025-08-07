NKVC przygotowuje rekomendację dla rządu ws. ogłoszenia ekstremalnej sytuacji

Zgodnie z wypowiedzią szefa Biura Zarządzania Sytuacjami Kryzysowymi Edmundasa Narmontasa, zauważono już oznaki zjawisk ekstremalnych, jednak sprawa nie wymaga szczególnej pilności.

„Zbieramy informacje z Litewskiej Służby Hydrometeorologicznej (LHMT) i mamy dane, że rzeczywiście zarejestrowano dwa zjawiska – ekstremalne i katastrofalne. Pierwsze zjawisko związane jest z długotrwałymi opadami deszczu, a 28-29 lipca zarejestrowano ekstremalne i katastrofalne opady deszczu. Przekażemy rekomendację rządowi, przedstawiając fakty – to kwestia najbliższych dni, ale ta sytuacja nie wymaga natychmiastowej decyzji” – powiedział szef Biura Zarządzania Sytuacjami Kryzysowymi Edmundas Narmontas.

Resort rolnictwa Litwy zwrócił się do Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o ogłoszenie stanu wyjątkowego we wtorek.

Szef resortu Ignas Hofmanas poinformował, że z powodu przedłużającego się okresu deszczowego opóźnia się zbiór plonów, a ogłoszenie takiej sytuacji umożliwiłoby rolnikom siew po 15 sierpnia, aby mogli otrzymać europejskie dopłaty.

Redakcja ZW.LT przypomina, że z powodu intensywnych opadów stan wyjątkowy został już ogłoszony w sześciu samorządach: w Okmianach, Oniksztach, Koszedarach, Kiejdanach, Rokiszkach i Szyłokarczmie.