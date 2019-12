Niewierowicz: Niektóre koszty utrzymania terminalu LNG mogą zostać przeniesione na konsumentów

vdu

Według Jarosława Newierowicza, długoterminowa strategia utrzymania terminalu LNG opierała się na założeniu, że okoliczności się nie zmienią, a największy konsument gazu na Litwie, producent nawozów „Achema”, będzie nadal zużywał taką samą ilość gazu, jak obecnie.

„Główna kwestia, która mogła nie być wystarczająco omówiona, to problem „Achemy”, głównego konsumenta gazu na Litwie” – powiedział Niewierowicz we wtorek dla „Žinių radijas”.

Operator terminalu, „Klaipėdos Nafta”, pożyczył 134,1 miliona dolarów od Nordic Investment Bank (NIB), a redystrybucja kosztów utrzymania zakłada, że warunki mikro i makroekonomiczne będą w miarę dobre dla przedsiębiorstw do 2044 r.

„Ale jeśli zmieni się ta strategia i okoliczności? Następne 50 procent wszystkich kosztów musieliby ponieść wszyscy konsumenci, ponieważ na Litwie nie byłoby gazu do konsumpcji i osób, które za to by płaciły” – powiedział Niewierowicz.

„Na te pytania należy odpowiedzieć. Czy ten model jest zrównoważony, czy jest prawidłowy, czy jest lepsza alternatywa” – dodał.