Radcy prezydenta z przedstawicielami 20 organizacji omówili rolę energetyki we wdrażąniu tzw. europejskiego zielonego ładu, czyli zamierzony przez Unię Europejską i Litwę cel, by do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną.

W dyskusji zwrócono też szczególną uwagę na potrzebę kształcenia specjalistów. To, zdaniem prelegentów, ma pomóc w zachowaniu konkurencyjności i innowacyjności sektora energetyki.