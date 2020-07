Niewierowicz: Litwa zabiega o większe zaangażowanie UE w zapewnienie bezpieczeństwa Ostrowca

„To ciągły proces, jeśli można tak powiedzieć. Prezydent już rozmawiał z przewodniczącym Rady Europy na ten temat. Teraz wzywamy go do jeszcze większego zaangażowania w ten proces polityczny, oceny tego, co się dzieje” – powiedział w „Žinių radijas“ doradca prezydenta.

Niewierowicz odnotował, że prezydent wystosował w tej sprawie list do przewodniczącego Rady Europejskiej, Charlesa Michela. Jak zauważył Niewierowicz przywódca państwa niejednokrotnie poruszał kwestię bezpieczeństwa Ostrowca, natomiast w liście do przewodniczącego apeluje o zwiększenia zaangażowania oraz polityczną ocenę tego co się dzieje za litewską granicą.

Niewierowicz twierdzi, że zaangażowanie Komisji Europejskiej na „poziomie technicznym” jest bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa elektrowni budowanej w pobliżu granicy z Litwą, ale konieczne jest jeszcze większe zaangażowanie UE w elektrownię.