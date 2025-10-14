Nausėda: samorządy dostają zadania bez pieniędzy

Zdaniem Nausėdy samorządy zasługują na większą rolę, a proporcja środków dzielonych między centrum a władze lokalne „powinna się zmieniać na korzyść samorządów”.

„W tym celu warto otworzyć nową stronę dyskusji o możliwościach zadłużania się przez samorządy” – dodał.

Prezydent wskazał również, że instytucje takie jak Investuok Lietuvoje (Invest Lithuania) powinny szerzej dywersyfikować kierunki napływu kapitału:

„Najważniejsze, by przyjąć kierunkowe podejście i nie dopuszczać do koncentracji inwestycji w kilku miejscach przy jednoczesnym deficycie w innych. Równomierne pobudzanie inwestycji we wszystkich regionach powinno być naszym celem”.

Tło sporu: elastyczność budżetowa pod znakiem zapytania

W przyszłym roku samorządy mogłyby stracić ok. 600 mln euro środków inwestycyjnych, jeśli przyjęto by propozycje Ministerstwa Finansów dotyczące zmian konstytucyjnej ustawy o wdrażaniu Traktatu Fiskalnego. Projekt przewiduje likwidację obowiązującej dziś zasady elastyczności równowagi budżetowej – w praktyce samorządy nie mogłyby dodawać niewykorzystanych nadwyżek z lat ubiegłych do bieżących dochodów, by elastyczniej realizować projekty inwestycyjne lub finansować inne potrzeby.

Na koniec 2024 r. samorządy posiadały łącznie ok. 622 mln euro środków niewykorzystanych, a w 2025 r. planowana suma tych rezerw ma wynieść 592 mln euro. Władze lokalne postulują utrzymanie zasady elastyczności oraz wydłużenie czasu na skorygowanie odchyleń równowagi budżetowej z jednego do dwóch lat.

Zmasowany sprzeciw władz lokalnych

59 z 60 merów litewskich samorządów podpisało się pod apelem do prezydenta, przewodniczącego Sejmu Juozasa Olekasa, posłów oraz premier Ingi Ruginienė, wzywając do odrzucenia projektu zmian i „nienaruszania możliwości inwestycyjnych samorządów”.