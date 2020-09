Narkiewicz: Są fundusze na rozbudowę lotniska w Wilnie

„Mam nadzieję, że po przebudowie pasów do kołowania na lotnisku w Wilnie pasażerowie będą czuli się bardziej komfortowo podczas startu i lądowania samolotu. Po przebudowie czas poświęcony na manewry samolotu oraz kołowanie będzie krótszy. Jednocześnie mniej zanieczyszczeń dostanie się do środowiska, a hałas z silników lotniczych będzie trwał krócej, co jest bardzo ważne dla mieszkańców Wilna, których domy znadują się w pobliżu lotniska” – powiedział Minister Transportu i Komunikacji J. Narkiewicz.

W ramach renowacji infrastruktury lotniska w Wilnie planuje się przebudowę dróg kołowania A i B, zainstalowanie nowych sygnalizatorów świetlnych oraz poprawę systemów odprowadzania wód gruntowych i ścieków. Środki na modernizację lotniska zostaną przeznaczone na poszerzenie północnej płyty postojowej, na której obok pasa startowego powstanie 8 nowych parkingów dla samolotów. Planowana jest również rozbudowa i przedłużenie pasa F wraz z wykonaniem sieci kanalizacji powierzchniowej, odwodnienia oraz oświetlenia LED. Planowana jest także instalacja kolejnego, nowego pasa kołowania Z dla samolotów.