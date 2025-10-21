Najważniejsze liczby budżetu na 2026 rok

Budżet obronności. Wydatki na obronność w przyszłym roku będą najwyższe w historii Litwy – budżet obronny wzrośnie do 5,38% PKB, co stanowi 4,79 miliarda euro.

Wydatki na obronność są zwiększane w celu pełnego rozwoju dywizji wojskowej do 2030 roku. Jednak po nieformalnym spotkaniu w Ministerstwie Ochrony Kraju w ubiegłym tygodniu pojawiły się wątpliwości co do możliwości realizacji tego celu, ponieważ jeszcze przed ogłoszeniem budżetu poinformowano dziennikarzy, że finansowanie nie osiągnie 5% PKB. Później szefowa tego resortu Dovilė Šakalienė stwierdziła, że budżet obronny jest wystarczający do realizacji zaplanowanych celów.

Budżet obronności obejmuje również 700 milionów euro przeznaczone na Fundusz Obrony Państwa – nowy instrument wprowadzony w ubiegłym roku, który ma na celu finansowanie obronności z niedawno podwyższonych podatków.

Wielu krytyków rządu wątpi, czy środki z tego funduszu zostaną właściwie rozdysponowane zgodnie z rzeczywistymi potrzebami systemu obrony narodowej.

Trwałość finansów publicznych. Wydatki państwowe wzrosną o 5,2%, a deficyt sektora rządowego wyniesie 2,7%. Dług publiczny osiągnie 45,1% PKB – o ponad 5 punktów procentowych więcej niż w tym roku.

Te dane są zgodne z europejskimi kryteriami z Maastricht, które kontrolują trwałość fiskalną państw, ale rosnące koszty obsługi długu publicznego budzą obawy ekonomistów o finansowanie usług publicznych w przyszłości. W przyszłym roku wydatki na obsługę długu wzrosną o 175,5 miliona euro.

Deficyt sektora rządowego, jeśli uwzględnić zaliczki na broń, wyniesie 4,7%, a nie 2,7%.

Dochody budżetu państwa w przyszłym roku wyniosą 21 miliardów euro (z funduszy UE) – o 16,8% więcej niż w tym roku, a wydatki wyniosą 27,5 miliarda euro, co oznacza wzrost o 18,9%.

Informacje dla emerytów. Średnia emerytura w przyszłym roku wzrośnie o ponad 12% do 750 euro, a dla osób z wymaganym stażem – do 810 euro. Te zmiany staną się tematem dyskusji w Sejmie, ponieważ rząd od dłuższego czasu rozmawia o możliwości szybszej waloryzacji emerytur, wykorzystując część nadwyżki z rezerwy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Prezydent Gitanas Nausėda już zaproponował poprawki, zgodnie z którymi co najmniej 20% nadwyżki „Sodry” miałoby zostać przeznaczone na zwiększenie świadczeń emerytalnych.

Dochody „Sodry” w przyszłym roku wyniosą 10,3 miliarda euro – o 18,7% więcej niż w tym roku, a wydatki 8,8 miliarda euro – o 11,1% więcej.

Zasiłki i pomoc społeczna. W przyszłym roku jednorazowa wypłata na dziecko wzrośnie do 1036 euro z 770 euro w tym roku, a zasiłek na utrzymanie dziecka wzrośnie z 126 do 185 euro miesięcznie. Ponadto, różne inne zasiłki społeczne, jak np. zasiłki dla dzieci, będą rosły średnio o 5,4%.

Inwestycje w drogi. Ministerstwo Finansów przewiduje, że w przyszłym roku na drogi zostanie przeznaczone 815,5 miliona euro, co stanowi wzrost o 5% w porównaniu do tego roku. Jednakże kwota ta może się zmienić, ponieważ drogi będą mogły być dodatkowo finansowane z funduszy Ministerstwa Obrony Narodowej.

Oczekuje się większych inwestycji w drogi od 2027 roku, kiedy to wejdzie w życie system poboru opłat za korzystanie z dróg przez ciężki transport (tzw. e-tolling). Z tego systemu spodziewane są dodatkowe dochody w wysokości 200 milionów euro w pierwszym roku jego działania.

Wynagrodzenia. Na wzrost wynagrodzeń pracowników sektora publicznego w przyszłym roku przeznaczone zostanie dodatkowo 438,4 miliona euro. Największy wzrost płac dotyczyć będzie nauczycieli, pracowników uczelni wyższych i trenerów sportowych – 148,8 miliona euro.

Jednak dodatkowe środki nie pozwolą na pełne zrealizowanie obietnicy rządu dotyczącej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Zgodnie z umową zbiorową nauczycielskie pensje miałyby wzrosnąć o 7,65%, ale rząd zaproponował wzrost o tylko 5%.

Na wynagrodzenia dla medyków przeznaczone zostanie również 148 milionów euro. Największy wzrost pensji – o 12,6% – dotyczyć będzie rezydentów, co oznacza wzrost wynagrodzenia o 313 euro „na rękę”.

Wynagrodzenia dla służb mundurowych (strażaków, policjantów, pracowników służb więziennych i celnych) mają wzrosnąć o 5%, a dodatkowe środki wyniosą 24,1 miliona euro. Jednak związki zawodowe funkcjonariuszy twierdzą, że ta podwyżka nie jest wystarczająca i domagają się zwiększenia funduszu wynagrodzeń o prawie jedną trzecią.

Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku wzrośnie z 1038 euro do 1153 euro, co oznacza wzrost o około 70 euro „na rękę”.