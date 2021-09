Najnowocześniejsza lokomotywa w Europie dotarła do Gdańska

LOTOS Kolej to drugi największy kolejowy przewoźnik w Polsce pod względem pracy przewozowej i lider na rynku przewozów towarów niebezpiecznych. Kontrakt na zakup Vectrona spółka podpisała w listopadzie 2020 roku w ramach projektu „Zakup nowoczesnego taboru przez firmę LOTOS Kolej”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Oficjalna prezentacja odbyła się 22 września, podczas XIV Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2021.

– Targi TRAKO 2021 to idealny moment, by zaprezentować nowy pojazd dla LOTOS Kolej. Lokomotywa została zakupiona z myślą o wsparciu transportu intermodalnego, który w Polsce przeżywa prawdziwy boom i rośnie o kilkanaście procent rok do roku. To pokazuje, że LOTOS Kolej bardzo dobrze odnajduje się na rynku, inwestując w nowoczesny tabor mogący jeździć bez zatrzymania po całej Europie – mówi Krzysztof Celiński, prezes Siemens Mobility Sp. z o.o.

Vectrony to najnowocześniejsze na rynku europejskim, uniwersalne lokomotywy o modułowej konstrukcji umożliwiającej łatwe dostosowanie do wymogów użytkowania i specyfiki jazdy w wielu krajach i zróżnicowanych warunkach eksploatacyjnych. Lokomotywa powstawała z myślą o realizacji różnorodnych zadań przewozowych. Podstawowym założeniem była wydajność i opłacalność wykonywania zadań trakcyjnych w ruchu krajowym i transgranicznym, zarówno pasażerskim jak i towarowym w Europie.

Nowa lokomotywa Vectron MS dla LOTOS Kolej dysponuje mocą 6,4 MW, jest wyposażona w system ETCS zgodny z obecnie obowiązującymi specyfikacjami (Baseline 3) oraz rozwija maksymalną prędkość 160 km/h. Lokomotywa posiada homologację na Polskę, Niemcy, Austrię, Czechy, Słowację, Węgry, przy czym pojazdy z platformy Vectron zostały dopuszczone do eksploatacji aż w 20 europejskich krajach.

– Cieszy nas fakt, że lokomotywa, która jest dostępna dla wszystkich odwiedzających targi TRAKO już niebawem zasili nasze zasoby. Zakup wielosystemowej lokomotywy w ramach projektu realizowanego przy współpracy z CUPT, dofinansowanego ze środków unijnych, to dla LOTOS Kolej nowe perspektywy pozwalające na kompleksową realizację przewozów intermodalnych w relacjach międzynarodowych – podkreśla Anatol Kupryciuk, prezes zarządu LOTOS Kolej.

W Polsce lokomotywy Vectron zostały zakupione przez LOTOS Kolej, CARGOUNIT, DB Cargo Polska, PKP CARGO oraz Laude Smart Intermodal. Obecnie blisko 60 lokomotyw Vectron jest w rękach polskich przewoźników, a znacznie więcej wjeżdża codziennie na sieć PKP PLK z zagranicy. Do tej pory zostało sprzedanych ponad 1100 lokomotyw Vectron dla blisko 60 klientów w całej Europie. Dostarczone pojazdy przejechały już ponad 460 milionów kilometrów.

Lokomotywa dla LOTOS Kolej została kupiona z wykorzystaniem funduszy unijnych za pośrednictwem Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) na wsparcie rozwoju transportu intermodalnego. Celem konkursu Rozwój Transportu Morskiego, Śródlądowych Dróg Wodnych i Połączeń Multimodalnych, organizowanego przez CUPT, jest dofinansowanie podmiotów w ramach działania OŚ Priorytetowa III tak, aby wydatnie zwiększyć rozwój sieci drogowej TEN-T i samego transportu multimodalnego.