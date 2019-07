Najbogatsi na Litwie stanowią zaledwie 1 proc. ogółu mieszkańców

vdu

W 2017 roku bogaci zapłacili z tytułu podatku dochodowego 203 mln euro. Stanowi to 14,5 procent wpływów podatkowych za wskazany rok.

Do tej grupy w 2017 roku były zaliczane osoby, których średni miesięczny dochód stanowił powyżej 84 040 euro.

Największe wpływy do budżetu pochodziły od osób zaliczanych do klasy średniej. Są to osoby ze średnim miesięcznym dochodem w granicach od 840 do 2 521 euro.

W 2017 roku do klasy średniej zaliczano prawie 446 tys. mieszkańców. Z tytułu podatku dochodowego „średniacy” zapłacili 724 mln euro, czyli ponad 50 proc. kwoty od podatku dochodowego.

Najbogatszym człowiekiem na Litwie od lat pozostaje główny akcjonariusz grupy Vilniaus prekyba Nerijus Numavičius. Po wprowadzeniu na Litwie euro jest jedynym miliarderem w naszym kraju. Szacuje się, że jego majątek wynosi 1 mld 200 mln euro.

Drugie miejsce na liście dzielą akcjonariusze grupy Senukai – Augustinas i Artūras Rakauskasowie oraz prezes MG Baltic Darius Mockus. Ich majtek wynosi ok. 350 mln euro.

Kolejny akcjonariusz Vilniaus prekyby Mindaugas Marcinkevičius z 320 mln euro na koncie znalazł się na trzecim miejscu.

Na czwartym miejscu znalazł się jeden z właścicieli firmy logistycznej Girteka Mindaugas Raila, a na piątym kolejny akcjonariusz Vilniaus prekyby Žilvinas Marcinkevičius.