Naimski: Z ministrem  Vaičiūnasem współpracuje się bardzo dobrze

Z okazji Dnia Pastwowości- Koronacji Mendoga Naimski z rąk prezydent Litwy otrzymał Krzyż Oficerski Orderu „Za Zasługi dla Litwy”. „To że jestem dzisiaj w Wilnie jest elementem ważnym, bo ugruntowuje bardzo dobre relacje między Polską a Litwą, na których nam zależy” – podkreślił pełnomocnik rządu Polski ds. strategicznych infrastruktury energetycznej. Naimski odznaczenie otrzymał za wkład w umacnianie współpracy Litwy i Polski w dziedzinie energetyki oraz zaangażowanie w podjęciu historycznej decyzji o synchronizacji połączeń elektroenergetycznych państw bałtyckich z kontynentalną Europą przez Polskę.

Z nagrody bardzo się cieszy minister energetyki Litwy Žygimantas Vaičiūnas. „Bardzo się cieszę, że wspólnie z Piotrem Naimskim i partnerami z Łotwy i Estonii udało się dużo zrobić, aby synchronizacja się powiodła. Istnieje konkretna data i harmonogram prac. Mam nadzieję, że ten projekt zostanie pomyślnie zakończony” – podkreślił szef litewskiego resortu energetyki.

„Wkład Piotra Naimskiego jest bardzo duży i ważny. Sądzę, że ta nagroda jest takim symbolicznym podziękowaniem strony litewskiej za osobisty wkład w realizację projektu” – dodał Vaičiūnas.

„Zdaniem polskiego rządu dołączenie Litwy, Łotwy i Estonii do systemu energetycznego Unii Europejskiej jest rzeczą bardzo ważną. Można powiedzieć fundamentalną dla bezpieczeństwa wszystkich trzech krajów. Współpracujemy ze wszystkimi trzema rządami i Komisją Europejską w tym zakresie. To jest plan znany pod nazwą synchronizacja, polegający na odłączeniu od dawnego systemu sowieckiego, czyli obecnie od Federacji Rosyjskiej i Białorusi i dołączyć poprzez Polskę do systemu europejskiego. Pracujemy nad tym, czyli operatorzy energetyczni Litwy, Łotwy i Estonii oraz Polskie Sieci Energetyczne, które wypracowują techniczne szczegóły. Odpowiednie dokumenty zostały podpisane przez czterech premierów. Technicznie to będzie opierało się na zbudowaniu dodatkowego połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Polską a Litwą. To będzie kabel podmorski, który będzie uzupełnieniem do połączenia już funkcjonującego” – poinformował zw.lt Naimski. Dodał, że współpraca między krajami rozwija się bardzo dobrze.

„Osobiście mogę powiedzieć, że z ministrem Žygimantasem Vaičiūnasem współpracuje się bardzo dobrze. Koledzy z Polskich Sieci Energetycznych sądzę też to mogą potwierdzić” – zaznaczył sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

Pełnomocnik polskiego rządu w rozmowie z zw.lt oświadczył, że synchronizacja krajów bałtyckich z system energetycznym UE nie jest łatwym projektem. „W praktyce połączenie energetyczne nowych krajów z istniejącym dużym system europejskim nie jest prostą sprawą. Nie jest prostą sprawą zarówno od strony technicznej, bo trzeba zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii w każdym możliwym momencie, a to jest skomplikowane przedsięwzięcie techniczne. Wymaga sporo inwestycji dodatkowych. Nie chodzi tylko o kabel między Polską i Litwą, w związku z tym to jest kosztowne. W tym zakresie jest duża pomoc i zrozumienie ze strony Komisji Europejskiej. Ten projekt jest traktowany solidarnościowo na poziomie Unii Europejskiej. W Polsce też go tak traktujemy. Traktujemy strategię przyłączenia krajów bałtyckich, jako nasz wkład do europejskiej solidarności” – oświadczył Naimski.