Na trasie Kowno-Mariampol-Suwałki otwarto nowoczesny parking

„Nowoczesny parking dla samochodów jest ważną częścią infrastruktury drogowej, szczególnie jeśli chodzi o odpoczynek kierowców i pasażerów. Zatrzymać się i odpocząć musi zarówno kierowca, jak i pasażerowie. Jestem przekonany, że możliwość zatrzymania się na takim nowoczesnym parkingu zmniejszy ryzyko wypadków drogowych, które zdarzają się, gdy kierowcy zatrzymują się na poboczach” – powiedział wiceminister transportu i komunikacji Litwy, Roderikas Žiobakas.

Parking został zbudowany w miejscowości Tarpučiai, w miejscu o strategicznej lokalizacji, niedaleko granicy z Polską. Będzie to wygodne miejsce odpoczynku nie tylko dla kierowców ciężarówek, ale także dla wszystkich podróżujących drogą A5: rodzin z dziećmi, turystów podróżujących kamperami, osób podróżujących między Litwą a Polską oraz po Suwalszczyźnie i całej Litwie. Dzięki geograficznej i strategicznej lokalizacji, parking stanie się ważnym punktem odpoczynku zarówno dla turystyki przyjezdnej, jak i wyjezdnej.

Podróżni znajdą tu nie tylko miejsca parkingowe dla różnych typów pojazdów, ale także nowoczesne toalety, osobne strefy odpoczynku z altankami, ławkami i tablicami informacyjnymi, darmowy dostęp do internetu, stacje ładowania dla samochodów elektrycznych oraz bezpieczne, oświetlone otoczenie. Wszystko to jest dostępne bezpłatnie i zaprojektowane z myślą o wygodnym, krótkim lub dłuższym odpoczynku w trakcie podróży.

„Ten parking to nie tylko miejsce na zatrzymanie się, ale także nowoczesna przestrzeń, która zapewnia odpoczynek i komfort kierowcom. Podczas jego tworzenia kierowaliśmy się najwyższymi standardami UE, aby stworzyć infrastrukturę, która spełnia potrzeby zarówno codziennego transportu, jak i międzynarodowego ruchu drogowego” – powiedział Martynas Gedaminskas, dyrektor generlany „Via Lietuva”.

Na terenie o powierzchni około 11 ha zaprojektowano oddzielne strefy dla różnych rodzajów pojazdów: samochodów osobowych, pojazdów ciężarowych, autobusów, kamperów i samochodów elektrycznych. Całość obejmuje 354 miejsca parkingowe: 234 dla ciężarówek, 101 dla samochodów osobowych, 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, 9 dla autobusów i kamperów oraz 4 miejsca z stacjami ładowania dla samochodów elektrycznych pod wiatami.