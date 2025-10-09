Na Litwie wchodzi w życie nowa ustawa zaostrzająca kontrolę przelewów bankowych

Od 9 października wszystkie banki, unie kredytowe, instytucje zajmujące się płatnościami elektronicznymi oraz instytucje płatnicze będą zobowiązane do weryfikacji, czy pieniądze są przekazywane do prawdziwych właścicieli rachunków. Oczekuje się, że ta zmiana pomoże zmniejszyć liczbę przypadków oszustw i nadużyć ze strony firm i obywateli.

Według Banku Litwy, przykłady innych krajów pokazują, że taka usługa jest skutecznym środkiem zapobiegawczym – liczba przypadków oszustw w tych krajach spadła o dziesiątki procent.

Zgodnie z oświadczeniem centralnego banku, weryfikacja pomoże chronić płacącego, gdy oszust poda numer konta z błędnym nazwiskiem, na przykład twierdząc, że jest to konto znajomej osoby, instytucji lub znanego sprzedawcy.

Przed zakończeniem płatności klientowi pojawi się jedna z czterech wiadomości: czy odbiorca i numer konta całkowicie się zgadzają, częściowo zgadzają, nie zgadzają się wcale lub nie można tego zweryfikować. W każdym przypadku płacący sam zdecyduje, czy chce przeprowadzić płatność.

Bank Litwy podkreśla, że ta krótka chwila może zdecydować, czy dana osoba przekaże pieniądze oszustowi, czy nie.

Zgodnie z wypowiedzią członka zarządu banku, Evaldasa Ruzgysa, nowe zasady obowiązują od czwartku w całej strefie euro, jednak na razie dotyczy to tylko przelewów w euro.

Zgodnie z jego słowami, procedura ta w przyszłości będzie stopniowo wdrażana także do płatności w innych walutach państw europejskich.

„Inne waluty są przekazywane tak, jak wcześniej, nie przeprowadza się weryfikacji. Jednak w przyszłości planujemy, że inne waluty Unii Europejskiej również będą objęte tymi zasadami” – w rozmowie z LRT powiedział Evaldasa Ruzgys, członek zarządu Banku Litwy.

Prezeska Litewskiego Stowarzyszenia Banków, Eivilė Čipkutė, dodała, że dotychczas podobne weryfikacje przeprowadzano tylko w niektórych instytucjach kredytowych, w przypadku przelewów między klientami tej samej instytucji.

„Ale tylko niektóre z nich to robiły, teraz wszyscy to robią. Do tej pory pole odbiorcy było używane bardziej w celach informacyjnych, ale nie była to obowiązkowa informacja i nie pojawiały się żadne powiadomienia” – w wywiadzie dla LRT powiedziała prezeska Litewskiego Stowarzyszenia Banków, Eivilė Čipkutė.

Z danych Centrum Zapobiegania Praniu Pieniędzy wynika, że w pierwszej połowie tego roku odnotowano prawie 7,8 tys. przypadków oszustw, w których próbowano wyłudzić 28,9 miliona euro. Oszustom udało się zdobyć około 10,6 miliona euro.

Dostawcy usług płatniczych nie będą wysyłać tych informacji za pośrednictwem wiadomości SMS. Powiadomienia będą wyświetlane tylko w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej, a przy realizacji płatności informację przekaże pracownik banku.

W tym samym okresie roku ubiegłego oszustom udało się wyłudzić o dwa miliony euro mniej.