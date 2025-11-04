Na Litwie powstanie łańcuch produkcji amunicji

– Memorandum otwiera potencjał dla drugiej fabryki „Rheinmetall” na Litwie. W coraz bardziej niestabilnym, lecz pełnym możliwości świecie potrzebujemy takiej ambicji – powiedział podczas ceremonii prezydent Gitanas Nausėda.

Jak dodał:

– Praktycznie do każdego naboju potrzebnych jest kilka modułowych ładunków. A zatem 75 tys. pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm i około pół miliona tych modułowych ładunków zostanie wyprodukowanych tutaj, na Litwie.

Prezydent poinformował, że z obecnym na ceremonii dyrektorem generalnym „Rheinmetall” Arminem Pappergerem omawiał także możliwości współpracy przemysłowej, m.in. w zakresie produkcji dronów.

– Litwa jest gotowa zapewnić jak najkorzystniejsze warunki inwestycji. Mamy wykwalifikowanych, utalentowanych ludzi, którzy chcą pracować, także tu, w Baisogali i w innych częściach kraju – stwierdził G. Nausėda.

Podkreślił jednocześnie wagę posiadania w kraju pełnego łańcucha produkcyjnego:

– Jeśli wytwarzamy tylko jeden element amunicji, to wciąż tylko element. Jeżeli tworzymy cały pionowy łańcuch i możemy produkować amunicję praktycznie niezależnie od zewnętrznych dostawców, to zupełnie inny poziom strategicznej niezależności Litwy – i do tego dążymy.

Według prezydenta do współpracy z niemieckim przemysłem są otwarte także litewskie firmy chemiczne.

Inwestycja większa niż budowana fabryka amunicji

Jak poinformował Armin Papperger, centrum kompetencji ładunków miotających stanowiłoby większą inwestycję niż powstająca w Baisogali fabryka amunicji.

– To większa inwestycja niż ta w produkcję amunicji; zatrudnilibyśmy też więcej osób. Musielibyśmy zainwestować ponad 400 mln euro – powiedział szef „Rheinmetall”.

Zaznaczył, że na Zachodzie brakuje ładunków miotających i prochu, co tłumaczy decyzję o rozszerzeniu inwestycji na Litwie:

– Będziemy mieć produkcję amunicji, ale to nie rozwiązuje problemu, jeśli nie ma prochu. Dlatego chcemy tutaj inwestować.

Według A. Pappergera w nowym zakładzie wytwarzano by około 2 tys. [ton] prochu, co – jak podkreślił – oznaczałoby dużą fabrykę chemiczną.

Papperger dodał, że model własnościowy dla zakładu ładunków mógłby być tożsamy z tym przyjętym dla fabryki w Baisogali – spółka joint venture z większościowym udziałem „Rheinmetall” (51 proc.). Zwrócił uwagę na sprawne decyzje litewskich władz dotyczące pozwoleń i tworzenia spółek wspólnych.

Fabryka w Baisagoli: kilka setek milionów euro, dziesiątki tysięcy pocisków rocznie

We wtorek oficjalnie zainaugurowano budowę wartej kilkaset milionów euro (wstępnie 260–300 mln euro) fabryki amunicji „Rheinmetall” realizowanej wspólnie z litewskimi przedsiębiorstwami. Zakład powstaje na 340-hektarowym terenie we wsi Kemėrai, ok. 6 km od Baisagoli, a roczna produkcja ma sięgać dziesiątek tysięcy pocisków artyleryjskich 155 mm.

Projekt „Rheinmetall” realizuje wraz z dwiema spółkami Skarbu Państwa Litwy: „Epso-G Invest” (grupa Epso-G) oraz Giraitės ginkluotės gamykla (GGG). Po podpisaniu w ubiegłym roku umowy inwestycyjnej zapowiedziano powstanie co najmniej 150 nowych miejsc pracy. Na mocy porozumienia z grudnia 2024 r. „Rheinmetall” posiada 51 proc., „Epso-G Invest” – 48 proc., a GGG – 1 proc. udziałów w spółce „Rheinmetall Defence Lietuva”.

Kolejne kroki: grupa negocjacyjna i parametry projektu

Podczas ceremonii rozpoczęcia budowy w Baisagoli minister gospodarki i innowacji Edvinas Grikšas oraz przedstawiciele „Rheinmetall” podpisali memorandum w sprawie utworzenia centrum ładunków miotających, w którym produkowane i montowane będą modułowe ładunki do pocisków 155 mm. W najbliższym czasie pracę rozpocznie grupa negocjacyjna, która – na podstawie memorandum – dopracuje techniczne parametry projektu, w tym możliwą lokalizację, wielkość i moce produkcyjne. Minister zaznaczył, że choć na Litwie funkcjonowałaby tylko część łańcucha wytwarzania tego typu amunicji (pocisk i modułowy ładunek miotający), celem rządu jest przyciągnięcie jak największej liczby inwestycji związanych z branżą.