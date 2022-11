N. Mačiulis: oczekiwany szczyt inflacji na Litwie został osiągnięty

„Szczyt inflacji na Litwie był oczekiwany od jakiegoś czasu i widzimy to teraz, roczna inflacja nieco spadła w porównaniu do września, ale jest więcej oznak, że ceny hamują – widzimy, że miesięczne zmiany są skromniejsze niż we wrześniu. W pierwszej połowie tego roku, ceny co miesiąc rosły o ponad 2%, natomiast przez ostatnie cztery miesiące notowano wzrost ok. 1,5%” – zaznaczył Mačiulis.