Multienergetyczny koncern wzmocni pozycję tworzących go spółek

„Największym kapitałem firm są ludzie. A państwo jesteście po to, aby dbać o ich interesy. Dlatego bardzo zależało mi, aby w pierwszej kolejności oficjalnie spotkać się właśnie z przedstawicielami Związków Zawodowych działających w Grupie PGNiG” – powiedział prezes zarządu PKN ORLEN Daniel Obajtek podkreślając, że stworzenie silnego multienergetycznego koncernu zwiększa możliwości rozwojowe i wzmocni pozycję konkurencyjną i finansową połączonych firm, bezpieczeństwo energetyczne kraju, a w konsekwencji również polską gospodarkę.

„Tylko silny koncern może mieć środki niezbędne do inwestowania w nisko i zeroemisyjną energetykę i przeprowadzenie transformacji energetycznej, od której nie ma odwrotu” – zaznaczył prezes zarządu PKN ORLEN.

Podczas spotkania prezes PGNiG Jerzy Kwieciński również nawiązał do wyzwań, jakie stoją przed polską gospodarką, „zielonym ładem” i programem Unii Europejskiej dotyczącym neutralności klimatycznej.



„Wymogiem obecnej chwili jest przeprowadzenie skutecznej konsolidacji PKN ORLEN i PGNiG tak, aby powstał silny podmiot, który sprosta tym wyzwaniom na arenie międzynarodowej” – powiedział prezes PGNiG. „Ale nic o Was bez Was” – dodał zwracając się do przedstawicieli organizacji związkowych. W trakcie spotkania rozmawiano na temat strategii rozwoju obydwu firm.

Przewodniczący Związków Zawodowych pytali m.in. o plany związane ze wspólnymi inwestycjami, o wykorzystanie potencjału spółek PGNiG z obszaru upstream. Jednym z ważniejszych tematów rozmowy były także zasady funkcjonowania Grupy PGNiG po przejęciu przez PKN OrLEN. W tym kontekście pytano m.in. o gwarancje zatrudnienia i Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy (ZUZP), a także o możliwości ujednolicenia rozwiązań w zakresie prawa układowego w nowo powstałym koncernie multienergetycznym.

Przedstawiciele strony społecznej PGNiG zaproponowali powołanie zespołu, który będzie zajmował się sprawami związanymi z procesem przejęcia.

„Po przejęciu Grupa PGNiG będzie generalnie nadal funkcjonować na takich zasadach, jak dotychczas. A w tych obszarach, w których prowadzimy taką samą działalność wiodącą rolę będą miały podmioty silniejsze. Nie ulega wątpliwości, że mocna stroną PGNiG są spółki związane z obszarem upstreamu. Nie będzie zwolnień grupowych” – zapewnił prezes zarządu PKN ORLEN Daniel Obajtek.

„Proces i warunki tworzenia multienergetycznego koncernu będziemy na bieżąco omawiać ze stroną społeczną” – dodał. Odnosząc się do propozycji ujednolicenia rozwiązań w zakresie prawa układowego podkreślił, że warto go wypracować, ale dodał, że nie nastąpi to jednak od razu po konsolidacji, bo to proces wymagający dialogu społecznego między wieloma stronami.