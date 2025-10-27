MSZ: zamknięcie granicy z Białorusią nie wpłynie na tranzyt do Kaliningradu

„Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Narodowego nie podjęto żadnych decyzji dotyczących tranzytu przez Kaliningrad” – powiedziała doradca szefa litewskiej dyplomacji, Kristina Belikova.

Komisja Bezpieczeństwa Narodowego zgodziła się na nieokreślony czas zamknąć punkty graniczne w Solecnzikach i Miednikach, ale z pewnymi wyjątkami.

Obecnie punkty graniczne są zamknięte decyzją szefa Litewskich Straży Granicznej (VSAT), gen. Rustamasa Liubajevasa, jednak decyzja ta musi być odnawiana co 24 godziny. Rada Ministrów ma podjąć decyzję o przedłużeniu zamknięcia punktów granicznych w środę.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez VSAT, wyjątki będą dotyczyć dyplomatów, poczty dyplomatycznej, obywateli Litwy i Unii Europejskiej oraz osób posiadających pozwolenie na pobyt w kraju, a także pasażerów tranzytowych podróżujących z Białorusi do Obwodu Kaliningradzkiego i z powrotem, którzy posiadają uproszczony dokument tranzytowy.

Z wyjątku będą mogli skorzystać tylko pasażerowie przekraczający granicę w punkcie kontrolnym Medininkai.

„Ten wyjątek dotyczy tylko obywateli Rosji posiadających wymagany dokument” – powiedział przedstawiciel VSAT Giedrius Mišutis.

Według niego, uproszczony dokument tranzytowy mogą posiadać zarówno kierowcy samochodów osobowych, jak i ciężarowych.

Punkty graniczne w Šalčininkai i Medininkai zostały zamknięte w niedzielę wieczorem z powodu zagrożenia związanego z balonami meteorologicznymi przemycającymi kontrabandę z Białorusi.

Redakcja ZW.LT przypomina, że związku z zagrożeniem balonami z Białorusi w miniony weekend trzykrotnie zamykano lotniska na Litwie, co wpłynęło na 112 lotów i ponad 16,5 tysiąca pasażerów.

W połowie ubiegłego tygodnia zarejestrowano przelot kilkudziesięciu balonów przemycających kontrabandę z Białorusi do Litwy. Spowodowało to zakłócenie pracy lotniska w Wilnie, wpływając na około 30 lotów i ponad 4 tysiące pasażerów.